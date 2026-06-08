Elezioni Civita Castellana 2026, i risultati definitivi: Danilo Corazza è il nuovo sindaco

Il nuovo sindaco di Civita Castellana in provincia di Viterbo è Danilo Corazza che ha vinto al ballottaggio contro Claudio Parroccini, sostenuto da destra e civici.

Danilo Corazza.

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Danilo Corazza è il nuovo sindaco di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. A vincere il ballottaggio nella città della Tuscia è stato il candidato sostenuto da Partito democratico, Per Civita e Civitonici, contro quello da Forza Italia-Ppe, Unione di centro, Lega e dalle liste civiche Parroccini sindaco, Dimensione Civita e Civita tricolore Claudio Parroccini. Ancora non sono usciti i dati definitiva della vittoria di Corazza, ma il margine appare così ampio da non permettere dubbi sull'esito del ballottaggio. Secondo i primi dati la vittoria di Corazza si attesta sul 58% contro il 41,68% dello sfidante.

Nel primo turno Danilo Corazza aveva ottenuto il 39, 16% di preferenze, mentre lo sfidante Claudio Parroccini il 26,16%. Dietro di loro, invece, si sono ritrovati il sindaco uscente Luca Giampieri, Francesco Antonio Romito e Franco Laugeni.

Danilo Corazza a sinistra e Claudio Parroccini a destra.

Oltre che a Civita Castellana nel Viterbese, oggi sono stati eletti anche i sindaci di Santa Marinella dove ha vinto il civico Alessio Manuelli e Genzano di Roma, entrambe in provincia di Roma.

I risultati delle elezioni a Civita Castellana 2026: affluenza al 57,62%

Dopo lo spoglio è arrivato il risultato: Danilo Corazza è il nuovo sindaco di Civita Castellana, nel Viterbese. Alle ore 15 di oggi, lunedì 8 giugno 2026, si sono chiusi ufficialmente i seggi elettorali della città. Il dato definitivo dell'affluenza secondo le prime stime riportate da Eligendo si aggira intorno al 57,62%, contro il 63,97% del primo turno.

Danilo Corazza vince le elezioni comunali a Civita Castellana

Classe 1970, Danilo Corazza vince le elezioni e diventa nuovo sindaco di Civita Castellana. Ex insegnante e amministratore, quello di Corazza è un nome già noto a Civita Castellana non soltanto per il suo ruolo di maestro alle scuole elementari. Già candidato come primo cittadino con Rifondazione Comunista, che in questa tornata ha deciso di puntare sul candidato del Movimento Cinque Stelle, è stato vicesindaco durante il primo mandato di Gianluca Angelelli.