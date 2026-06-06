Bimba di 3 anni vaga da sola in strada di notte nel Pisano, un passante la nota e la soccorre

Una bimba di 3 anni è stata trovata e soccorsa da un passante mentre vagava da sola in strada nella notte nel Pisano. Allertate le autorità, sono in corso verifiche coordinate dalla Procura.

Una bambina di circa 3 anni è stata trovata da un passante mentre vagava da sola in strada di notte a Vecchiano, in provincia di Pisa. Il fatto è accaduto intorno alle 4 della notte tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno. La persona che l'ha trovata ha chiamato subito il 112 e subito sono intervenute sul posto le volanti della locale Questura.

"Pensavo fosse un animale di piccola taglia", ha raccontato il passante, come si legge sul quotidiano La Nazione. L'uomo ha detto di averla notata mentre stava rientrando a casa in macchina.

Tuttavia, appena si è avvicinato, si è accorto che si trattava di una bimba spaventata che vagava nella notte. Con la piccola, che sarebbe di origine straniera, è riuscito a scambiare poche parole. Vengono immediatamente attivati i soccorsi.

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A quel punto, appena giunti sul posto, gli agenti di Polizia hanno preso in carico la bambina e l'hanno portata al Pronto soccorso, dove è stata visitata e sono stati svolti gli accertamenti del caso. Non sarebbero stati riscontrati particolari problemi, oltre al grande spavento.

Intanto, secondo quanto è stato ricostruito, la famiglia si sarebbe accorta dell'assenza della bambina. I genitori, nel panico, avrebbero cominciato a cercarla dentro e fuori dalla loro abitazione. Alla fine, rintracciati dalla Polizia, hanno scoperto cosa era accaduto alla bambina e si sono precipitati all'ospedale Cisanello di Pisa.

A quanto si apprende, sono in corso verifiche, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa, da parte delle autorità per capire se la casa e l’ambiente familiare in cui viveva la bimba siano adatti ad accoglierla.

Episodi simili sono avvenuti anche nei mesi scorsi. Per esempio, nel mese di aprile, una bambina di 3 anni è stata trovata mentre vagava da sola lungo una strada nel Veneziano. La piccola è stata soccorsa da alcuni automobilisti e riconsegnata alla famiglia.

A gennaio 2025, invece, una bambina di circa 2 anni è stata soccorsa dai passanti mentre vagava in piena notte da sola in strada, nella zona portuale di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.