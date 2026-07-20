Livorno, strappa catenina a un giovane in strada: passanti lo picchiano, lo mandano in ospedale e si dileguano

La polizia sta cercando di individuare gli autori del pestaggio. La vittima del furto ha detto che non sono suoi amici e di non conoscerli.

Indagini in corso a Livorno dove un giovane autore di uno scippo è stato rincorso, circondato e picchiato dai passanti che poi si sono dileguati tra la folla prima dell’arrivo dei soccorsi medici e delle forze dell’ordine. L’episodio durante la movida della notte tra sabato e domenica scorsi nel quartiere della Venezia dove l’uomo è stato poi soccorso da un’ambulanza a condotto in ospedale per curare le ferite riportate nel pestaggio.

Secondo quanto ricostruito finora, attorno alla mezzanotte il ragazzo aveva preso di mira un altro giovane strappandogli la catenina d’oro che indossava al collo e cercando di scappare a piedi nelle vie limitrofe inseguito dalla vittima dello scippo. A questo punto però sarebbero intervenute diverse altre persone che avevano assistito alla scena e hanno bloccato la fuga del ladro.

Il gruppo però non si sarebbe limitato a fermare l’uomo e a chiamare le forze dell’ordine ma si sarebbe accaniti su di lui picchiandolo a calci e pugni fino a mandarlo in ospedale. Come ricostruisce il Tirreno, all’arrivo dei primi soccorsi medici sul posto, allertati da altre persone, il gruppetto però si era già allontanato. L’uomo a terra, ferito e stordito dalle botte, è stato quindi soccorso e portato in ospedale in codice giallo con ferite al volto.

Sul luogo dell’accaduto intervenuti poi anche gli agenti della Squadra volante della Questura livornese che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti. La vittima del furto è stata ascoltata ma ha spiegato che le persone che hanno pestato il ladro non erano suoi amici e che non li conosce e non li aveva mai visti prima.

La polizia ha poi ascoltato in ospedale anche il ferito, che è stato infine dimesso, e sta ora cercando di ricostruire la precisa dinamica dell’accaduto per identificare anche gli autori del pestaggio anche attraverso le telecamere di sorveglianza della zona.