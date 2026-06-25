L’oroscopo del weekend, il cielo di sabato 27 e domenica 28 giugno 2026: Leone e Sagittario passione sfrenata

Si prospetta davvero un oroscopo del weekend segnato dal fuoco, quello di sabato 27 e domenica 28 giugno 2026. La Luna, infatti, è in Sagittario e la Venere in Leone: prontissimi all’arrivo di Giove! Il segno fortunato del weekend è il Leone, mentre quello sfortunato i Pescioloni.

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Nell’oroscopo del weekend di sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, Bilancia, Leone e Acquario ritrovano forza e coraggio. La Luna si trova nel curioso e avventuroso Sagittario, mentre Marte, il pianeta legato all’azione e allo slancio vitale, domenica lascia il più pacifico ma determinato Toro per entrare nel vivace e movimentato segno dei Gemelli. Qui Marte diventa veloce e giocoso, perfetto per chi ha voglia di muoversi, conoscere gente nuova e improvvisare programmi all’ultimo minuto. Con l’estate ormai iniziata e Venere in Leone che rende tutto più caldo e divertente, aperitivi con gli amici, flirt leggeri e serate che finiscono molto più tardi del previsto sembrano l’unico programma sensato, soprattutto per Bilancia, Gemelli, Leone e Acquario. Il segno fortunato del weekend è il Leone, mentre quello sfortunato i Pescioloni.

Ariete

Sabato: cerca di trovare le parole giuste, perché con Mercurio a sfavore spiegare bene tutto quello che ti frulla confuso nella testolina non sarà per nulla immediato. Con Venere a favore, però, sei pronto a dimostrare nei fatti tutto il tuo affetto con un gigantesco mazzo di fiori. Domenica: Eh, chi ti ferma più! Con Marte che si sposta nel segno amico dei Gemelli, lasciati guidare da questa leggerezza tutta nuova. Anche gli errori ortografici, ti verranno perdonati.

Amore: irresistibile.

Fortuna: nei gesti affettuosi da il suo meglio.

Il consiglio del weekend: spaparanzato sul bagnasciuga, intento a ravvivare la tintarella.

Voto: 7 e mezzo

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Toro

Sabato: con Venere in quadratura, la sensazione è quella di stare seduto su una scomoda sedia di legno più che su cuscinoni degni di un maharaja, e sappiamo bene quanto tu riesca a sopportare male le scomodità. Per fortuna c’è Mercurio, che potrebbe suggerirti una via di mezzo tutto sommato accettabile. Domenica: Marte passa al segno successivo e si porta via anche quel briciolo di voglia di fare che ti era rimasto. Poltrire in un posto confortevole non è più un capriccio, ma una vera esigenza.

Amore: prestazioni da ginnasta professionista.

Fortuna: va dritta alla meta senza aspettare nessuno.

Il consiglio del weekend: iscriviti a un corso estivo di scrittura creativa e lascia uscire tutto quello che ti frulla in testa.

Voto: 7

Gemelli

Sabato: cari Gemellini, sentite nell’aria tutta la tensione della Luna in opposizione, ma niente paura, perché Venere vi rende talmente irresistibili che troverete sicuramente il modo, o la compagnia giusta, per sciogliere almeno un pochino questo nervosismo. Domenica: Marte arriva nel vostro segno e vi dà subito la voglia di passare ai fatti. Bella tutta questa grinta, ma ricordatevi le buone maniere!

Amore: non è tutto rose e fiori.

Fortuna: vi dovete un pò adeguare.

Il consiglio del weekend: cercate di non trasformare ogni cosa in una polemica, ma restate comunque fedeli ai vostri bisogni.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Sabato: te ne stai tranquillo e beato nel tuo guscio, portando avanti tutte le tue cosine senza farti disturbare da quello che succede intorno. Scegli con cura posti, persone e situazioni che ti fanno sentire sereno, protetto e voluto bene. Con tutta questa beatitudine, però, attenzione a non provocare un filino d’invidia. Domenica: l’opposizione della Luna Piena dei prossimi giorni si avvicina, ma con Mercurio nel tuo segno non hai nessuna intenzione di farti trovare impreparato.

Amore: adori rotolarti tra le lenzuola.

Fortuna: la sfrutti fino all’ultimo.

Il consiglio del weekend: concludi tutte le commissioni lasciate in sospeso.

Voto: 8 +

Leone

Sabato: preparati a ruggire di gioia e buonumore, perché con la Luna e Venere a favore non puoi proprio fare diversamente. Tutti ti cercano, tutti ti vogliono e tu non ti tiri indietro con nessuno, sfoderando una rara gentilezza d’altri tempi. Domenica: Marte torna a favore e finalmente puoi unire esercizio fisico e piacere. Direi che non hai proprio nulla di cui lamentarti.

Amore: solo tra lenzuola di seta profumate.

Fortuna: come un cono gelato con supplemento di panna montata.

Il consiglio del weekend: progetti di volontariato legati alla tutela dell’ambiente.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Sabato: La Luna prova a farti qualche dispettuccio e a ingarbugliare le tue emozioni, ma una come te, che risolve puzzle da mille pezzi senza nemmeno guardare l’immagine sulla scatola, ci mette un attimo a switchare dal sentimentale al cerebrale e rimettere tutto in ordine. Domenica: con Marte in quadratura potresti avere la sensazione di nuotare controcorrente, ma tu hai già capito il trucco dei salmoni per risalire il fiume e non ti senti affatto impreparata.

Amore: meglio non provocarti.

Fortuna: hai bisogno di fatti non di teoria.

Il consiglio del weekend: svagati guardando documentari intellettualmente stimolanti come piace a te.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Sabato: i saldi non sono ancora iniziati, ma tu hai già fatto incetta di costumi, parei e ciabattine varie. Con Venere a favore, ti basta sentire nell’aria profumo d’estate per infilarti qualcosa di leggero e colorato, pronta a goderti ogni raggio di sole. Domenica: Marte a favore ti rende ancora più intraprendente e potresti anche decidere che, anche se il costumino ti sta da dio, per non rovinare l’abbronzatura sia meglio eliminarlo.

Amore: un pò troppo precisina.

Fortuna: se ti dai la possibilità di commettere qualche errore.

Il consiglio del weekend: non tutti potrebbero apprezzare le tue critiche, anche se costruttive.

Voto: 7 +

Scorpione

Sabato: Scorpioncino, il mood non è proprio dei più simpatici, ma inizi a intravedere qualche spiraglio. Se non proprio in amore, almeno sul fronte del mero accoppiamento. Venere resta in quadratura, è vero, ma l’influenza di Marte in opposizione sta finalmente svanendo. Domenica: dai una bella rinfrescata a tutto il tuo intimo sexy e poi stendilo in bella vista sul balcone. Il mondo deve sapere che stai tornando.

Amore: ti stai riscaldando.

Fortuna: non vedi l’ora di mostrarle tutte le tue capacità.

Il consiglio del weekend: ricomincia dallo stretching, senza pretendere che il tuo corpo torni flessibile dopo mezz’ora di attività fisica.

Voto: 6 –

Sagittario

Sabato: il weekend parte benone con la combo Luna e Venere, che dipingono il tuo cielo di rosa con pennellate di teneri bacini e occasioni sentimentali, spuntate come macchie di colore proprio dove servivano. Domenica: peccato che, con Marte in opposizione, appena l’atmosfera si scalda e si fa piccante, tu diventi rosso come un timido scolaretto alla prima interrogazione.

Amore: modalità cucciolone.

Fortuna: ti prepara le bustine degli integratori.

Il consiglio del weekend: punta su un’alimentazione fresca e leggera e lascia perdere tutto ciò che ti appesantisce.

Voto: 7 –

Capricorno

Sabato: puoi dare la colpa al caldo se oggi i tuoi neuroni fanno un po’ fatica a connettersi. È scientificamente provato, infatti, che quando la temperatura sale il cervello deve impegnarsi di più per restare lucido e veloce. Bere acqua fresca può aiutare, ma in alternativa resta sempre valida l’opzione di infilare la testa nel frigorifero. Domenica: con Marte che non è più a tuo favore, scegli saggiamente la tecnica del riposo, così eviti di consumare anche gli ultimi neuroni rimasti in servizio.

Amore: ti consoli mangiando gelato.

Fortuna: non è il campo in cui vai meglio.

Il consiglio del weekend: organizza uscite sportive, serali o mattutine, scegliendo gli orari più freschi e portando sempre con te acqua e sali minerali.

Voto: 5 e mezzo

Acquario

Sabato: partiamo subito dalle buone notizie. La Luna a favore ti regala una bella dose di vitalità ed entusiasmo. Peccato che non possa agire indisturbata, perché in agguato c’è Venere in opposizione, pronta a farti storcere il naso appena qualcuno prova ad entrare in relazione con te. Domenica: con Marte che finalmente torna a favore, da una parte hai voglia di uscire, divertirti e rimetterti in movimento. Dall’altra, però, sei così selettivo che non dici certo di sì al primo che passa.

Amore: l’appetito vien mangiando.

Fortuna: ne metti in tasca tutta quella che puoi.

Il consiglio del weekend: coltiva la fiducia in te stesso.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Sabato: concedetevi pure il lusso di essere lunatici e un po’ polemici, ma cercate di evitare quelle discussioni in cui si rischia di andare troppo in profondità. Con Mercurio a favore sapreste anche gestirle benissimo, ma per il vostro bene e quello del vostro interlocutore vi conviene scegliere la via della leggerezza. Domenica: Marte, ahimè, passa in quadratura, ma non lo considererei per forza un male. Il vostro sogno di dormire spaparanzati e indisturbati a bordo piscina potrebbe persino avverarsi.

Amore: non vi sentite sempre all’altezza delle aspettative.

Fortuna: la volete a tutti i costi.

Il consiglio del weekend: almeno otto ore di sonno a notte.

Voto: 5