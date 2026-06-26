Oroscopo oggi 26 giugno 2026 di Ginny: emozioni forti per Scorpione e Pesci

Ci sono ancora emozioni forti e un’altissima dose di empatia anche nell’oroscopo di oggi, venerdì 26 giugno 2026, grazie a Luna in Scorpione e Sole in Cancro! Il segno fortunato di oggi è il Pesci, mentre il segno sfortunato è l’Acquario.

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Anche nell'oroscopo di oggi, che è venerdì 26 giugno 2026, c'è forte l'energia dell'elemento acqua, quindi un elemento di grande profondità, intuitiva ed emotiva. Il Sole continua ad essere in Cancro e la Luna continua ad essere nel segno dello Scorpione. In più, dato che sapete, sono una grande amante dei numeri e quindi delle date, oggi è una data particolarmente armoniosa: 26.6.26. Secondo la numerologia pitagorica, ci troviamo in un giorno universale 6, quindi parliamo di amore, amore da condividere e amore da permettere a ciascuno di esprimere a modo suo. Il segno fortunato di oggi è il Pesci, mentre il segno sfortunato è l'Acquario.

Ariete

Con Venere dalla tua parte: i piaceri non sono mai abbastanza, Ariete, ma oggi Mercurio a sfavore ti rende decisamente più paranoico rispetto a quelle che possano essere le vere motivazioni di espressione dei sentimenti e dell'amicizia delle persone che ti circondano. Insomma, metti tutto sotto la lente di ingrandimento, anche la punteggiatura di un singolo WhatsApp. Non ti era sfuggito, per esempio, che i gelati confezionati che si acquistano al bar sono sempre più piccoli a fronte dello stesso prezzo.

Amore: con Venere comandi i piaceri; Mercurio però ti fa sezionare ogni virgola su WhatsApp. fidati un po' di più e indaga un po' meno.

Lavoro: idee brillanti, sì, peccato che Mercurio ti renda sospettoso persino del buongiorno del collega. respira e firma quel progetto.

Fortuna: ti accorgi pure se il gelato del bar si è rimpicciolito. usa questo radar di precisione per scovare l'occasione giusta dietro l'angolo.

Il consiglio del giorno: comprati un gelato artigianale, di quelli grandi e onesti, e mangialo senza calcolare il prezzo al grammo.

Voto: 7

Toro

Oggi, con la Luna e Venere entrambe stortissime, oltre che ad un rifugio climatico per combattere il caldo (sempre più attuali), avresti bisogno anche di un rifugio emotivo nel quale stipare tutte le tue emozioni, tutte quelle sensazioni di non essere abbastanza e, soprattutto, abbastanza amato. Basterebbero un paio d'ore di chiacchiera con un amico fidato al quale poter confidare tutte le tue paranoie.

Amore: con Luna e Venere di traverso ti senti poco amato e molto fragile. concediti una serata di chiacchiere vere con chi ti capisce al volo.

Lavoro: giornata sottotono, l'autostima latita. rimanda le decisioni importanti e limitati oggi all'ordinaria amministrazione.

Fortuna: non è la tua giornata, meglio non sfidare il destino. tieni il portafoglio chiuso e aspetta cieli più sereni.

Il consiglio del giorno: prenotati un pomeriggio al fresco di un cinema o di una biblioteca, con un amico fidato a portata di confidenza.

Voto: 6

Gemelli

Adori le trovate creative oggi e pensi che anche per comunicare cose importanti sia necessario usare la leggerezza, il divertimento, il gioco e la brillantezza. I messaggi che arrivano dritti al cuore sono quelli che non passano dalla ragione, che sente il bisogno di spiegare tutto. Oggi parlare con te sarà davvero illuminante. Sorridi divertito quando vieni a sapere che persino un'istituzione come la Mole di Torino decide di colorarsi di giallo in occasione dell'uscita del nuovo film dei Minions.

Amore: porti leggerezza e gioco anche nei discorsi seri, e funziona. chi ti ascolta oggi finisce dritto al cuore, senza passare dalla testa.

Lavoro: la tua comunicazione brillante conquista tutta la riunione. è il giorno giusto per presentare quell'idea creativa che rimandavi.

Fortuna: il tuo buonumore è contagioso e attira occasioni. persino la Mole si tinge di giallo per festeggiare insieme a te.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere il nuovo film dei Minions, o regalati qualcosa di giallo e spudoratamente allegro.

Voto: 8 e mezzo

Cancro

Le tue parole, i tuoi pensieri e le tue idee saranno decisamente travolgenti. Soltanto parlandoci, riuscirai a farci immaginare dei mondi meravigliosi e delle situazioni da favola. Lo storytelling è proprio il tuo forte, che qualcuno chiama creatività poetica. Sfruttalo, soprattutto oggi. Abbiamo sognato, per esempio, in grande, con la scenografia dell'ultima sfilata uomo di Louis Vuitton, con una cascata gigante alle spalle dei modelli.

Amore: con il Sole nel tuo segno racconti l'amore come una favola e travolgi chi ti ascolta. lasciati immaginare mondi meravigliosi a due.

Lavoro: lo storytelling è la tua arma vincente: una presentazione ben narrata oggi vale più di mille dati. punta tutto sulle parole.

Fortuna: il Sole nel segno ti illumina e ti rende magnetico. sogna in grande, come una cascata gigante dietro alle tue idee migliori.

Il consiglio del giorno: scrivi o registra una storia, anche breve, ispirata a una scenografia che ti ha colpito. la creatività ti ripaga.

Voto: 9

Leone

Essere irriverente e provocatorio è da sempre la tua immagine preferita. In questi giorni, con la Luna storta e Venere che ti rende particolarmente affascinante, senti di poter esprimere tutto quello che pensi e provi, anche se un po' ruvido e pungente è nel tuo personaggio. Verrai amato proprio per la tua sincerità. Sei come i due cantanti Tedua e Sfera Ebbasta che infiammano San Siro con il loro mood decisamente unconventional.

Amore: con Venere sei irresistibile e la tua sincerità ruvida piace. dì pure quello che pensi, verrai amato esattamente per questo.

Lavoro: la Luna storta ti rende pungente, il carisma compensa alla grande. usa la tua schiettezza per smuovere una riunione spenta.

Fortuna: il tuo lato unconventional buca lo schermo come un concerto a San Siro. osa e il pubblico ti seguirà a ruota.

Il consiglio del giorno: prenota un biglietto per un concerto o un evento dal vivo, dove poter essere rumoroso e te stesso senza filtri.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Anche oggi, senti di essere assolutamente pronta a metterti in gioco, scendere in campo e, soprattutto, a metterti alla prova con delle cose nuove che ti facciano uscire dalla tua comfort zone. Grazie a Marte, ancora a favore, senti di avere proprio le carte giuste per provare cose nuove e per farlo in grande stile. Fai un pensierino all'offerta dell'ente del turismo finlandese, che cerca dei tester per provare voli, hotel e cene.

Amore: con Marte dalla tua parte hai il coraggio di buttarti. esci dalla comfort zone e fai tu la prima mossa, ti sorprenderai parecchio.

Lavoro: Marte ti dà grinta per provare cose nuove in grande stile. candidati a quel progetto che ti spaventa e ti intriga insieme.

Fortuna: l'energia di Marte attira occasioni interessanti. tieni gli occhi aperti, l'offerta giusta potrebbe arrivare da molto lontano.

Il consiglio del giorno: candidati a un'esperienza da tester o a un'attività nuova: voli, hotel e cene da provare aspettano gente come te.

Voto: 8

Bilancia

Con Mercurio, che ancora ti confonde le idee e ti rende decisamente poco lucida, avresti davvero voglia e bisogno di avere di fianco a te qualcuno di cui fidarti completamente e qualcuno, soprattutto, al quale affidarti totalmente, che si prenda cura di te alla perfezione. Vorresti anche tu, come Zendaya, il tuo Tom Holland che ferma il red carpet di Spider-Man per sistemarle il bellissimo vestito.

Amore: con Mercurio a confonderti cerchi qualcuno di cui fidarti ciecamente. legittimo; intanto evita le decisioni di cuore prese di getto.

Lavoro: la lucidità latita per colpa di Mercurio: rileggi tutto due volte prima di inviare. oggi gli errori si nascondono nei dettagli.

Fortuna: giornata confusa, meglio non affidarsi al caso. rimanda gli acquisti importanti e fidati solo di chi conosci davvero.

Il consiglio del giorno: delega a una persona fidata una decisione che oggi ti pesa, e fatti accudire come Zendaya sul red carpet.

Voto: 6

Scorpione

Ti senti decisamente ribollire di emozioni che non riesci a controllare, ma che senti di aver bisogno di indagare nel profondo, un po' come se fossi un investigatore privato sulla scena del crimine. Qui non c'è nessun crimine, se non le tue passioni sguinzagliate e fuori controllo. Vorresti anche tu poter fare come la Galleria degli Uffizi, che stoppa la vendita dei biglietti, dato che i condizionatori sono in tilt per il caldo.

Amore: con la Luna nel tuo segno le emozioni ribollono fuori controllo. indaga il tuo cuore come un detective, senza paura di scavare a fondo.

Lavoro: l'intensità della Luna nel segno ti rende implacabile nelle analisi. perfetto per scovare il dettaglio che tutti hanno mancato.

Fortuna: la tua profondità ti guida verso le scelte giuste. ascolta quell'istinto investigativo, oggi raramente sbaglia bersaglio.

Il consiglio del giorno: guardati un buon giallo o un documentario true crime, e lascia che le tue passioni sguinzagliate trovino uno sfogo sano.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Senti di essere affascinante, bello e, soprattutto, di avere un sacco di cose da dichiarare ad alta voce che possano essere di interesse per tutti. La Luna nel segno dello Scorpione ti dà anche quella profondità poetica e artistica che non sempre riconosci. Oggi, però, decisamente sì. Per questo non ci pensi due volte e ti iscrivi subito ai casting per le comparse del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Amore: la Luna nello Scorpione ti regala una profondità poetica insolita. dichiarati ad alta voce, oggi hai parole che arrivano dritte.

Lavoro: ti senti affascinante e pieno di cose da dire: sfrutta la verve per presentare le tue idee davanti a un pubblico ampio.

Fortuna: la profondità artistica della Luna ti apre porte inaspettate. mettiti in mostra, qualcuno di importante ti sta già notando.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un casting, a un corso di teatro o a un open mic: oggi il palcoscenico è decisamente amico tuo.

Voto: 8

Capricorno

Con Marte ancora a favore, in questi ultimi giorni l'attività fisica e l'energia cinetica sono proprio il tuo forte. Se effettivamente il pensiero strategico, calmo, rilassato, introverso proprio non ti soddisfa, di contro, essere risolutivo è quello che ti piace di più. Per esempio, a fronte di campagne pubblicitarie sempre meno viste, ricordate che i grandi brand di moda hanno deciso di rivestire completamente gli stabilimenti balneari più chic di tutta Europa: una genialata molto concreta.

Amore: con Marte a favore preferisci i fatti alle parole. dimostra il tuo affetto con un gesto concreto, altro che lunghe analisi.

Lavoro: Marte ti rende risolutivo e instancabile: oggi chiudi quel progetto fermo da settimane. l'azione è il tuo terreno di gioco.

Fortuna: la tua concretezza attira risultati tangibili. punta su un'idea pratica e geniale, come rivestire una spiaggia di brand.

Il consiglio del giorno: dedica un'ora ad attività fisica intensa, una corsa o una pedalata, e scarica tutta l'energia cinetica che hai in corpo.

Voto: 8

Acquario

Sei decisamente tramortito oggi dalle emozioni. Il tuo cuore è stato colto da un momento di vuoto cosmico, come quando leggiamo la notizia che Federica Sciarelli lascia, dopo ventidue anni, la redazione di Chi l'ha visto. Ti senti solo, irrimediabilmente e anche un po' triste. Insomma, caro Acquario, avresti proprio bisogno di certezze e coccole, che però non ci sono.

Amore: ti senti svuotato e solo, senza le certezze che cerchi. giornata storta sul fronte cuore, meglio non forzare proprio nulla.

Lavoro: la testa è altrove e la motivazione pure. limitati al minimo indispensabile e rimanda a domani ogni scelta che conta davvero.

Fortuna: oggi sei il segno sfortunato e il cosmo ti gira le spalle. tieniti stretto e non tentare la sorte in nessun modo.

Il consiglio del giorno: concediti coccole d'emergenza: una coperta morbida, una serie comfort e il tuo piatto preferito ordinato a domicilio.

Voto: 5

Pesci

Oggi pensi davvero che l'amore possa qualsiasi cosa e sei fiero della tua grande capacità di comprendere anche i non detti delle persone che hai intorno. È da sempre la tua dote: oggi è enfatizzata da questa Luna a favorissimo. Sei completamente d'accordo con il 69enne di Bari che sposa una signora cinese dicendo che il loro modo di comunicare è attraverso un traduttore istantaneo, ma che l'amore è un linguaggio universale.

Amore: con la Luna a favorissimo l'amore per te può davvero tutto. capisci anche i non detti e trasformi ogni silenzio in dolcezza.

Lavoro: la tua empatia oggi è un superpotere: intuisci ciò che gli altri non dicono e disinneschi ogni tensione nella squadra.

Fortuna: sei il segno fortunato del giorno e la Luna ti coccola. lasciati guidare dall'istinto, oggi ti porta esattamente dove vuoi.

Il consiglio del giorno: dichiara il tuo amore a qualcuno, anche oltre le barriere linguistiche: un traduttore istantaneo farà il resto.

Voto: 10