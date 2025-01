video suggerito

Passanti trovano bimba di 2 anni che vaga da sola in strada di notte in lacrime: la madre era ricoverata La bimba vagava da sola a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Si è scoperto così che la madre della bambina era stata ricoverata in ospedale nelle ore precedenti e che la piccola era stata affidata ai vicini di casa ma era uscita senza che nessuno si accorgesse di lei.

A cura di Antonio Palma

Una bambina di circa due anni è stata rinvenuta in piena notte da sola in strada mentre vagava nella zona portuale di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il ritrovamento è avvenuto la notte scorsa per caso da parte di alcuni passanti nei pressi di via Dari. Ad attirare la loro attenzione nel pieno della notte un pianto a singhiozzo della piccola che arrivava dalla strada.

Una persona si è avvicinata a lei scoprendo che la bambina in effetti era completamente da sola in strada. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine con una chiamata al numero di emergenza. Sul posto infatti è arrivata in poco tempo una pattuglia dei carabinieri e in un primo momento si è temuto per le condizioni della minore che vagava solo con un pigiama nel freddo della notte ma l’intervento tempestivo ha consentito di mettere la bambina al sicuro.

I militari che l’hanno presa in consegna infatti hanno allertato subito anche i sanitari del 118. Sul posto è accorsa cosi un’ambulanza che ha provveduto poi ad accompagnarla al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per i controlli del caso. Fortunatamente i successivi controlli medici hanno escluso conseguenze o ferite per la bambina così come l’ipotermia.

Oltre alla tenera età, il fatto che la piccola purtroppo non parla italiano ha complicato il dialogo con militari e operatori sanitari e ci sono volute ore per ricostruire cosa fosse accaduto. Si è scoperto così che la madre della bambina, una cittadina straniera nord africana, era stata ricoverata in ospedale nelle ore precedenti e che la piccola era stata affidata ai vicini di casa.

Dalle prime ricostruzioni dei fatti, sembra che la piccola però si sia allontanata da sola dall’abitazione, che si trova nella stessa zona del suo ritrovamento, e che nessuno si sia accorto di lei. La piccola intanto è stata affidata ai servizi sociali mentre i carabinieri stanno approfondendo le indagini per capire se ci siano eventuali responsabilità degli adulti.