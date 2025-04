video suggerito

Bimbi di 2 anni rischia di soffocare, poliziotti intervengono per diversi minuti, poi il pianto: è salva L'episodio in strada a Novara dove i poliziotti hanno trovato la mamma con in braccio la piccola cianotica e priva di sensi. Gli agenti hanno messo in atto le manovre di disostruzione delle vie aeree riuscendo a salvare la bimba dopo oltre 5 minuti di intervento al termine del quale la minore ha rigurgitato e si è liberata in un pianto.

A cura di Antonio Palma

Intervento salvavita da parte dei poliziotti della Squadra Volante della Questura di Novara che sono prontamente intervenuti in strada nella città piemontese dove una bimba di 2 anni rischiava di soffocare, riuscendo a mettere in atto le manovre di disostruzione delle vie aree che si sono rivelate decisive. L’episodio nella serata di domenica scorsa quando una pattuglia in servizio per il controllo del territorio è stata attirata da un gruppo di persone in strada, in corso della Vittoria, visibilmente agitate.

Gli agenti si sono fermati trovandosi quindi davanti una donna che, in evidente stato di agitazione, chiedeva aiuto con una bimba piccola in braccio cianotica e priva di sensi. La piccola infatti non respirava e non mostrava alcuna reazione agli stimoli esterni. La mamma, in preda alla disperazione, ha lasciato la bambina tra le mani degli agenti chiedendo aiuto. Dopo aver appreso di una possibile ostruzione delle vie respiratorie, uno dei poliziotti ha messo in atto subito le manovre di disostruzione delle vie aeree

L’agente ha proseguito nel suo tentativo per oltre cinque minuti, riuscendo infine a liberare le vie aeree della bambina che ha mostrato i primi segni di rinvenimento. La ripresa però purtroppo si è rivelata solo momentanea: poco dopo infatti ha perso nuovamente coscienza. Nel frattempo una seconda Volante e il suo equipaggio è arrivato a dare manforte. Un secondo agente infatti ha dato il cambio al primo eseguendo la medesima manovra di disostruzione. Dopo alcuni colpi dorsali, la piccola infine ha espulso altro cibo attraverso un nuovo rigurgito.

A questo punto il pianto della piccola, prima debole e poi sempre più forte a conferma che era tornata a respirare autonomamente tra la gioia di tutti. Sul posto infine è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha proceduto poi al trasporto della bimba presso il pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Novara. La bambina poi ha trascorso la notte in osservazione in pronto soccorso, ma si è ripresa perfettamente ed è stata dimessa.