Bimba di 2 anni chiusa in auto sotto al sole cocente: salvata dai carabinieri, denunciata la mamma 37enne È successo a Noceto (Parma): la donna era andata a fare alcune commissioni ed aveva lasciato la figlia di 2 anni chiusi in auto sotto al sole cocente per 20 minuti. Un passante ha segnalato la vicenda ai carabinieri che sono intervenuti.

A cura di Ida Artiaco

Ha lasciato la figlia di 2 anni in auto, sotto al sole cocente, per sbrigare alcune commissioni. Ma grazie alla segnalazione di un passante sono intervenuti i carabinieri che hanno salvato la piccola. È successo il 3 aprile scorso a Noceto, in provincia di Parma, dove la mamma della minore, una donna di 37 anni, è stata anche denunciata per abbandono di minore.

Secondo quanto ricostruito, la donna era impegnata in un servizio nel centro del paese quando ha lasciato da sola la figlia nella vettura, un Suv nero, parcheggiata in Piazza Adami. La bambina, però, che è rimasta chiusa in auto per circa 20 minuti, è stata notata da un cittadino, che ha immediatamente segnalato il fatto ai militari.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno verificato che i finestrini erano completamente chiusi, trovando la piccola sul seggiolino posteriore, con gli occhi chiusi e il viso paonazzo, anche perché in quel momento il termometro registrava circa 26 gradi centigradi. La bimba, che era vestita con abiti pesanti e appariva arrossata a causa del caldo e dell'abbigliamento pesante, non reagiva ai richiami dall'esterno della vettura.

Uno dei militari ha rotto il finestrino posteriore laterale del bagagliaio e ha aperto una portiera per farla uscire. Il personale della Croce Rossa di Pontetaro, intervenuto sul posto, ha accertato le buone condizioni della piccola, seppure appariva accaldata e molto sudata. La madre è stata rintracciata nei negozi della zona. Al termine delle operazioni di soccorso, i militari hanno ascoltato alcuni testimoni tra cui il segnalante. La donna, residente sempre in provincia di Parma, è stata anche multata: il sedile per la bimba era privo del dispositivo anti-abbandono obbligatorio.