video suggerito

Bimba di 6 mesi trovata morta in auto: era stata lasciata per ore sotto al sole cocente, indagini in corso Dramma in Maryland, Stati Uniti, dove una bambina di 6 mesi è stata trovata morta in auto dove era stata lasciata “per diverse ore” sotto al sole cocente. Indagini in corso. In tutto il Paese 25 minori sono deceduti così in tutto il Paese. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bambina di soli 6 mesi è morta dopo essere stata lasciata per ore chiusa in macchina sotto al sole cocente. È successo domenica scorsa a Belcamp, nella contea di Harford, in Maryland, Stati Uniti, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo e individuare i possibili responsabili, dal momento che non è stato effettuato ancora alcun arresto.

Gli agenti sono intervenuti nei pressi del tribunale di Belcamp dopo che è arrivata la segnalazione di una bambina priva di sensi in un veicolo, hanno riferito i funzionari. I primi soccorritori hanno immediatamente attivato le misure salvavita, ma la piccola non si è mai ripresa. E non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. "La temperatura era di 36 °C all'esterno, il che significa che in un'auto chiusa la temperatura può raggiungere e superare i 38/40 in pochi minuti", ha dichiarato Jeffrey Gahler, sceriffo della contea di Harford, aggiungendo che si ritiene sia stata lasciata lì "per diverse ore. Questo ha portato alla morte della bambina. Il corpo di un minore si riscalda da tre a cinque volte più velocemente di quello di un adulto, esponendolo a un grave rischio di colpo di calore, che può causare lesioni irreversibili o addirittura la morte". Sempre lo sceriffo ha comunicato che verrà effettuata l'autopsia sul corpo della giovanissima vittima.

Il 6 luglio, il giorno della morte della piccola, c'erano circa 30 gradi alle 16:00, con temperature massime percepite di 32 gradi, secondo il team First Alert Weather di WJZ. Secondo Kids and Car Safety, questo è stato il secondo decesso in auto sotto il sole cocente nel Maryland nel 2025. Una bimba di 2 anni è morta a maggio dopo essere stata lasciata sempre in auto e sotto al sole. Stessa sorte è toccata solo qualche giorno fa a una bambina di 9 anni di Galena Park, in Texas, vicino a Houston: era stata trovata morta dopo che la mamma per 8 ore l'aveva lasciata nell'auto parcheggiata nei pressi di uno stabilimento manifatturiero dove lavora. Sempre secondo Kids and Car Safety, in tutto il 2025 si sono registrati negli USA ben 25 decessi del genere.