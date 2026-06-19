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Incendio in un resort nella Repubblica Dominicana: evacuati 285 turisti italiani. Attivata la Farnesina

Un incendio è scoppiato nel resort Bravo Viva Dominicus Beach, vicino a Bayahibe. Nessun ferito tra i turisti italiani, tutti messi in sicurezza dopo l’evacuazione. La Farnesina sta già assistendo i 285 connazionali presenti con l’obiettivo di organizzare il rientro: previsti due voli per Verona con circa 210 passeggeri.
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A cura di Biagio Chiariello
Le immagini dell’incendio
Le immagini dell’incendio

Momenti di paura per centinaia di turisti italiani in vacanza nella Repubblica Dominicana, dove un incendio è divampato all’interno del resort Bravo Viva Dominicus Beach, vicino al centro di Bayahibe. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni della struttura, rendendo necessaria l’evacuazione degli ospiti, tutti successivamente messi in sicurezza.

La Farnesina, attraverso l’ambasciata d’Italia a Santo Domingo, ha attivato le procedure di assistenza per i connazionali presenti. L’ambasciatore italiano Sergio Maffettone ha confermato che non risultano feriti tra gli ospiti italiani coinvolti. "L’incendio ha interessato alcune aree comuni della struttura e tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza", ha fatto sapere il ministero degli Esteri.

Secondo quanto comunicato da Alpitour, il tour operator che segue numerosi viaggiatori italiani nella struttura, nel resort si trovavano 285 connazionali. Altri italiani erano invece ospitati in strutture collegate non coinvolte dall’incendio.

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Sul posto sono presenti l’ambasciatore e i funzionari dell’ambasciata, impegnati nel coordinamento delle operazioni e nell’assistenza ai turisti. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo l’evoluzione della situazione.

Per facilitare il rientro in Italia sono stati organizzati i primi collegamenti. Un volo già previsto per venerdì con destinazione Verona consentirà il ritorno di circa 130 connazionali, mentre un secondo volo è programmato per sabato 20 giugno con altri 80 passeggeri.

L’ambasciata ha inoltre attivato un’unità di emergenza per aiutare eventuali turisti che abbiano perso il passaporto o altri documenti durante le operazioni di evacuazione, fornendo il supporto necessario per il rilascio dei documenti di viaggio e il rientro.

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