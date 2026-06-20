Francesca Valentino, di Caserta, è morta nell’incendio al resort in Repubblica Dominicana. Lascia marito e due bimbe

Era tornata da poco a vivere a Caserta dopo anni vissuti a Bayahibe, dove aveva trovato marito e famiglia: lì è morta, travolta dal fumo mentre fuggiva sulla spiaggia.

Francesca Valentino avrebbe compiuto 46 anni a luglio

A Bayahibe Francesca aveva lasciato un pezzo della sua gioventù: gli anni vissuti lì insieme al fratello, prima di tornare a Caserta e ricominciare una vita nuova. Ci era tornata in vacanza per rivedere quei luoghi, con il marito al suo fianco. Da quella spiaggia non è più tornata. Francesca Valentino, originaria di Caserta, è la turista italiana morta nell'incendio che ha devastato le aree comuni del resort Bravo Viva Dominicus Beach, a Bayahibe, nella Repubblica Dominicana. Era in vacanza con il marito quando le fiamme hanno costretto centinaia di ospiti a evacuare le stanze. Francesca si era rifugiata in spiaggia insieme agli altri turisti, ma lì un'ondata di fumo l'ha investita: ha perso i sensi dopo aver inalato monossido di carbonio ed è morta poco dopo per una crisi respiratoria.

Nata nel luglio del 1980, Francesca Valentino avrebbe festeggiato 46 anni tra qualche settimana. Da giovane aveva vissuto a Roma, dove lavorava come insegnante di danza ed era stata protagonista di diversi programmi televisivi, tra cui uno di Sky Uno in cui, insieme al fratello, aveva annunciato la decisione di trasferirsi a Bayahibe, in Repubblica Dominicana. È solo dopo quell'esperienza, tornata a Caserta, che Francesca ha trovato l'amore e costruito una famiglia: sposata da quasi dieci anni, era madre di due bambine. A Caserta, Francesca gestiva un bed & breakfast. Aveva deciso di tornare a Bayahibe per qualche settimana proprio per rivedere i luoghi e le persone che avevano segnato quella fase della sua vita, prima del ritorno in Campania. Una vacanza di ricordi, trasformata in tragedia.

L’incendio nel resort dominicano

Le indagini delle autorità dominicane sulle cause dell'incendio sono ancora in corso. Le prime ricostruzioni indicano come possibile innesco le coperture in canne e foglie di palma della struttura, nella zona retrostante del resort, rese più vulnerabili dal forte vento di quelle ore. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 ora locale, le 17 in Italia. Sul posto sono arrivati il capo della Protezione Civile dominicana e due ministri del governo della Repubblica Dominicana, per coordinare i soccorsi insieme all'ambasciata italiana. Secondo i dati diffusi da Alpitour, tour operator che commercializza la struttura in Italia con il marchio Bravo, nel resort si trovavano 285 connazionali su un totale di circa 1.700 turisti evacuati. L'ambasciatore d'Italia a Santo Domingo, Sergio Maffettone, ha raggiunto l'ospedale dove Francesca era stata trasportata con un'auto privata, per incontrare il marito della donna e offrirgli l'assistenza dell'ambasciata.

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Francesca era molto attiva sui social network. Solo alla vigilia dell'incendio aveva pubblicato una foto delle sue due bambine, alle quali aveva affettuosamente affibbiato il nomignolo di «dominicane di Caserta». Ore dopo, sotto quello stesso post, si leggono solo parole di sgomento: «Un dolore troppo grande». La Farnesina fa sapere che nelle prossime ore sono previste le prime operazioni di rimpatrio per i connazionali coinvolti nell'incendio, mentre le autorità dominicane continuano gli accertamenti per stabilire con esattezza come le fiamme abbiano potuto propagarsi così rapidamente in una struttura che ospitava migliaia di persone.