Licola, incendio nella notte nell’ex area militare: fiamme in via delle Colmate
Incendio nella notte nell'area dell'ex base dell'Aeronautica Militare di Licola, in via delle Colmate. Le fiamme sono divampate intorno all'una, secondo le prime ricostruzioni, e sono state notate da numerosi residenti e automobilisti in transito nella zona. Il rogo, visibile anche a distanza, ha destato preoccupazione tra i cittadini dell'area flegrea, una zona già sotto forte stress a causa dei terremoti bradisismici. Molti hanno segnalato l'accaduto sui social. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.
Al momento non sono note le cause dell'incendio. Non è possibile stabilire se si tratti di un episodio doloso o accidentale. Gli accertamenti sono in corso da parte delle autorità competenti, che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti e verificare l'entità dei danni.