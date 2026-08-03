Licola, incendio nella notte nell’ex area militare: fiamme in via delle Colmate

Rogo intorno all’una nell’area dismessa, da anni abbandonata e inserita tra i siti da bonificare. Ignote le cause.

La zona interessata dal rogo

Incendio nella notte nell'area dell'ex base dell'Aeronautica Militare di Licola, in via delle Colmate. Le fiamme sono divampate intorno all'una, secondo le prime ricostruzioni, e sono state notate da numerosi residenti e automobilisti in transito nella zona. Il rogo, visibile anche a distanza, ha destato preoccupazione tra i cittadini dell'area flegrea, una zona già sotto forte stress a causa dei terremoti bradisismici. Molti hanno segnalato l'accaduto sui social. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Al momento non sono note le cause dell'incendio. Non è possibile stabilire se si tratti di un episodio doloso o accidentale. Gli accertamenti sono in corso da parte delle autorità competenti, che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti e verificare l'entità dei danni.