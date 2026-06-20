Nell’incendio nel resort a Santo Domingo morta 46enne italiana: colta da una crisi respiratoria in spiaggia

Una turista italiana di 46 anni è morta dopo un incendio in un resort di Santo Domingo. La Farnesina fa sapere che oggi saranno eseguiti i primi rimpatri.

L’incendio divampato nel resort a Santo Domingo

Una donna di 46 anni è morta in conseguenza dell'incendio divampato a Santo Domingo, nel resort Viva Dominicus Beach by Wyndham. Al momento dello scoppio del rogo erano presenti nella struttura almeno 285 italiani su un totale di 1.700 turisti. Durante le fasi dell'evacuazione delle stanze, la 46enne Francesca Valentino, originaria di Caserta, è stata colta da una crisi respiratoria dovuta a un'intossicazione da monossido di carbonio ed è deceduta dopo aver perso conoscenza. Secondo le ricostruzioni si trovava in spiaggia insieme ad altri turisti evacuati dalla struttura quando è stata investita dal fumo e perso conoscenza.

È stata trasportata in ospedale con un'auto privata ma nonostante l'assistenza non c'è stato niente da fare. Sul posto sono giunti i funzionari dell'ambasciata italiana per assistere il marito della donna, anche lui presente nel resort al momento dello scoppio dell'incendio.

Almeno dieci persone hanno ricevuto assistenza medica, e tre hanno necessitato del trasferimento in centri sanitari specialistici. Le principali patologie trattate erano legate all'inalazione di fumo e difficoltà respiratorie, oltre a ustioni lievi.

L’incendio è scoppiato alle 11 ora locale

Raggiunta da Fanpage.it, la Farnesina fa sapere che sono in corso le operazioni per eseguire di rimpatrio degli italiani coinvolti nel rogo. A complicare la situazione c'è però una differenza di cinque ore di fusorario rispetto all'Italia. Al momento a Santo Domingo sono le 3.30 di notte (9.30 di mattina ora italiana), e le operazioni sono quindi in corso di esecuzione in piena notte.

Il rogo è scoppiato nella struttura alle ore 11 locali (ore 17 italiane) per cause ancora da definire. Alpitour, il tour operator che commercializza la struttura con il brand Bravo, ha fatto sapere di stare monitorando la situazione. A Fanpage.it spiegano che stanno indagando sulle cause che hanno dato luogo all'incendio.

Sulla dinamica sta indagando anche il Centro Operativo di Emergenza (Coe), come ha detto in conferenza il direttore Juan Manuel Méndez: "Le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine e la commissione tecnica competente si occuperà di determinarle una volta completati i lavori di emergenza e di valutazione sul posto".

Intanto, il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della Protezione civile e due ministri sul luogo del disastro. Sono state tenute riunioni operative con l'ambasciata d'Italia e i responsabili del resort per garantire assistenza durante l'emergenza.

Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio, ma sono in corso altre verifiche.