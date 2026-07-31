Bus precipita in un dirupo in Algeria: almeno 25 morti, altri 44 feriti

Un bus è precitato da un dirupo lungo la strada di circonvallazione di Rahmoun El Karma in Algeria. Le vittime sono 25 mentre i feriti 44.

Il bus precipitato in Algeria (foto da Facebook)

Tragedia in Algeria. Un bus è precitato da un dirupo lungo la strada di circonvallazione di Rahmoun El Karma. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile algerina, le vittime sono 25 mentre i feriti 44. Ma il bilancio della tragedia potrebbe salire, sono ancora in corso tutte le operazioni di soccorso.

Sul posto dell'incidente oltre a tutte le squadre di emergenza è arrivato anche il primo ministro algerino, Sifi Ghrieb. Sta seguendo tutte le attività di recupero. Successivamente sarà fondamentale capire come sia stato possibile che l'autobus sia caduto da un dirupo. Intanto il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha ordinato l'apertura di un'inchiesta per fare piena luce sulle cause. Ha anche proclamato tre giorni di lutto nazionale da oggi 31 luglio: le bandiere saranno a mezz'asta in tutto il Paese.

Articolo in aggiornamento