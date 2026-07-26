Scoppia un incendio vicino alle spiagge di Peschici in Puglia: i soccorritori arrivano in barca, salvi i turisti

Da questa mattina sono in corso vasti incendi in Puglia che si sono avvicinati pericolosamente alle spiagge del comune di Peschici: i turisti sulle spiagge sono stati evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera.

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Paura sulle spiagge del Gargano, in Puglia. Da questa mattina sono in corso vasti incendi che si sono avvicinati pericolosamente alle baie del comune di Peschici. I turisti sulle spiagge sono stati evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera arrivate in poco tempo sul posto.

La guardia costiera sta facendo salire a bordo i turisti che si trovano lungo la litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano. Intanto il Comune di Peschici fa sapere che "è stato aperto l'edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro".

Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Arif, Protezione civile di Peschici, Vieste e Vico del Gargano, Giacche Verdi, Carabinieri, Polizia Locale e 118. Stanno cercando di spegnere il rogo il prima possibile. Intanto le fiamme hanno raggiunto anche la litoranea per Vieste per questo è stata temporaneamente chiusa al traffico la Strada Provinciale 52 nel tratto compreso tra il bivio di Pietra delle Due Madonne e il bivio di Mandrione e traffico deviato sulla SS89.