Scoppia un incendio vicino alle spiagge di Peschici in Puglia: i soccorritori arrivano in barca, salvi i turisti
Paura sulle spiagge del Gargano, in Puglia. Da questa mattina sono in corso vasti incendi che si sono avvicinati pericolosamente alle baie del comune di Peschici. I turisti sulle spiagge sono stati evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera arrivate in poco tempo sul posto.
La guardia costiera sta facendo salire a bordo i turisti che si trovano lungo la litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano. Intanto il Comune di Peschici fa sapere che "è stato aperto l'edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro".
Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Arif, Protezione civile di Peschici, Vieste e Vico del Gargano, Giacche Verdi, Carabinieri, Polizia Locale e 118. Stanno cercando di spegnere il rogo il prima possibile. Intanto le fiamme hanno raggiunto anche la litoranea per Vieste per questo è stata temporaneamente chiusa al traffico la Strada Provinciale 52 nel tratto compreso tra il bivio di Pietra delle Due Madonne e il bivio di Mandrione e traffico deviato sulla SS89.