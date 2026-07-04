Padre 38enne muore nell’incendio della sua abitazione a Palau: salvi i due figli piccoli

Un incendio divampato in un appartamento di Palau, provincia di Sassari, è costato la vita a un uomo di 38 anni, Giorgio Menna. Le fiamme sono scoppiate nel primo pomeriggio e hanno avvolto rapidamente l’abitazione. In salvo i due figli minorenni, riusciti a uscire autonomamente. Le cause sono in corso di accertamento, si ipotizza un cortocircuito.

Giorgio Menna

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 luglio, a Palau, in provincia di Sassari, dove un incendio divampato in un appartamento di via Giuseppe Dessì, nella frazione di Barrabisa, è costato la vita a un uomo di 38 anni. La vittima è Giorgio Menna, operaio, residente nella località gallurese. In casa con lui c’erano anche i suoi due figli minorenni, che sono riusciti a mettersi in salvo uscendone autonomamente.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenute rapidamente due squadre dei Vigili del fuoco, arrivate da Arzachena e Santa Teresa Gallura, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’intero stabile dopo le operazioni di spegnimento.

All’arrivo dei soccorsi, per il 38enne la situazione era già critica. Estratto dall’appartamento, è stato affidato al personale del 118 che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvarlo. Il decesso è stato constatato poco dopo.

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I due bambini, usciti da soli dall’abitazione invasa dal fumo, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, ma sono stati comunque sottoposti a controlli per verificare eventuali conseguenze legate all’inalazione dei fumi.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia di Stato, impegnati nei rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. L’area è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche tecniche sull’immobile.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude quella di un cortocircuito.