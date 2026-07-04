Si tuffa in mare e salva i figli gemelli che rischiavano di annegare a Otranto: il padre torna a riva e muore

Un uomo è morto dopo aver salvato i suoi figli gemelli di 8 anni che stavano rischiando di annegare nel mare davanti al Lido Castellana di Otranto. Si chiamava Gennaro Cagnazzo, 54 anni, originario di Sanarica.

Tragedia nelle acque di Otranto, nei pressi del lido Atlantis, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà in mare a causa delle condizioni agitate.

Secondo una prima ricostruzione, i bambini si trovavano in acqua quando, complici il mare mosso e le forti raffiche di maestrale, hanno iniziato a rischiare di essere trascinati dalla corrente. Il padre, resosi conto della situazione, si è immediatamente tuffato per raggiungerli. Riuscito a portarli in salvo fino alla riva, l’uomo ha però accusato un improvviso malore non appena ha toccato la spiaggia, accasciandosi sulla battigia.

La vittima è Gennaro Cagnazzo, 54 anni, originario di Sanarica. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto immediatamente, per lui non c’è stato nulla da fare: il cuore non ha ripreso a battere. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

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Sul luogo della tragedia sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto e i carabinieri di Otranto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La salma è stata successivamente restituita ai familiari.

Momenti di forte tensione tra i bagnanti presenti, che hanno assistito all’intera scena, dal salvataggio dei bambini fino al malore fatale del padre. I due gemelli, fortunatamente, sono in buone condizioni di salute.