USA, si addormenta mentre cucina e dà fuoco a casa: muore un uomo di 34 anni, gravi i due figli

Un uomo di Port St. Joe, nella contea di Gulf, in Florida, è morto dopo aver causato l’incendio della sua casa addormentandosi mentre cucinava. Gravi, ma fuori pericolo, i suoi figli.

Un uomo di 34 anni è morto e i suoi due figli sono rimasti gravemente feriti a causa di un incendio divampato la mattina di sabato 30 maggio all'interno del loro appartamento nei Pine Ridge Apartments, a Port St. Joe, nella contea di Gulf, in Florida.

Secondo quanto ricostruito dal dipartimento di polizia locale, i primi agenti giunti sul posto hanno riscontrato una densa coltre di fumo che ostruiva interamente la visibilità all'interno dell'abitazione. Vicino alla porta posteriore è stato individuato il primo dei due bambini, in grave arresto respiratorio, immediatamente trasportato all'esterno per le prime manovre di soccorso. Nonostante le condizioni proibitive, la squadra d'emergenza è rientrata nell'appartamento, localizzando l'altro minore e il padre, identificato come Walter Bowers III.

Tutti e tre i coinvolti sono stati trasferiti in codice rosso presso due strutture ospedaliere della zona. Il giorno successivo, 31 maggio, le autorità hanno comunicato il rapido miglioramento delle condizioni dei bambini, di circa 5 e 10 anni, dichiarati fuori pericolo. Bowers è invece deceduto il primo giugno a causa delle lesioni riportate.

I rilievi effettuati dai vigili del fuoco e i dettagli forniti dal capo della polizia di Port St. Joe, Jake Richards, indicano che l'incendio è stato di natura accidentale, causato da una pentola d'olio lasciata su un fornello acceso. L'uomo si sarebbe addormentato prima di iniziare la cottura del cibo.