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La moglie lo accoltella nel sonno, 43enne in codice rosso a Fasano: in casa c’erano i due figli della coppia

Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno dalla moglie 39enne nella loro abitazione di Pozzo Faceto, frazione di Fasano (Brindisi). È arrivato in codice rosso in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. In casa c’erano anche i figli minorenni della coppia.
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A cura di Ida Artiaco
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Un uomo di 43 anni è stato aggredito mentre dormiva dalla moglie con un'arma da taglio ed ora è ricoverato in gravi condizioni anche se non sarebbe in pericolo di vita. È successo la scorsa notte a Pozzo Faceto, frazione di Fasano (Brindisi). La vittima è arrivata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi, ed anche la donna, 39 anni e originaria di Monopoli, si trova ora nello stesso nosocomio nel reparto di psichiatria, in attesa di eventuali provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Stando a quanto riferito, nella casa di famiglia, in via Parco Lorusso, in quel momento c'erano anche i due figli minori della coppia, che avrebbero assistito a quei concitati momenti. Durante la notte, la donna avrebbe usato un coltello per colpire all'addome il marito. Immediata la segnalazione al 112 subito dopo l'aggressione. I carabinieri, giunti sul posto, sono al lavoro per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto successo, mentre la 39enne è stata sottoposta a fermo in attesa di ulteriori accertamenti.

Il 43enne, secondo quanto riferito dalla stampa locale, sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico e i medici continuano a monitorare le sue condizioni.

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In aggiornamento. 

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