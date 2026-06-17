Castel di Lama, due bimbi di 5 anni ustionati in un asilo durante attività didattica: ricoverati in codice rosso

Due bambini di 5 anni sono rimasti gravemente ustionati durante un’attività in una scuola materna di Castel di Lama (Ascoli Piceno). Sono stati soccorsi e ricoverati in codice rosso ad Ancona, i Carabinieri indagano su dinamiche e causa dell’incidente.

Immagine di repertorio.

Grave incidente in una scuola materna di Castel di Lama (in provincia Ascoli Piceno), dove due bambini di 5 anni sono rimasti gravemente ustionati mentre con la loro insegnante stavano svolgendo un'attività didattica.

I due piccoli, un bimbo e una bimba, sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il fatto, secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, è accaduto intorno alle 11 di oggi, mercoledì 17 giugno.

A quanto si apprende, per l'attività a scuola sarebbe stato utilizzato una sostanza infiammabile sulla cui natura stanno compiendo indagini i Carabinieri. Ai militari sono stati affidati gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause dell'accaduto.

Alcune fonti parlano di colori acrilici. La sostanza avrebbe generato una fiammata che ha investito i due piccoli alunni, causando loro ustioni importanti in varie parti del corpo. Immediatamente è stato chiesto l'intervento del personale sanitario del 118.

Una volta giunti rapidamente sul posto, i soccorritori si sono resi conto della gravità della situazione e hanno subito disposto l'arrivo di due eliambulanze a bordo delle quali il maschietto e la femminuccia sono stati trasferiti in codice rosso al Torrette.

Stando a quanto riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, uno dei due bambini, le cui condizioni sono apparse subito particolarmente critiche, è stato intubato sul posto prima di essere trasferito in volo in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della struttura.

I militari dell'Arma ora stanno sentendo le insegnanti presenti al momento del fatto e la dirigente scolastica per cercare di ricostruire l'accaduto che ha suscitato forte apprensione anche negli altri bambini presenti nella scuola in quei drammatici istanti.