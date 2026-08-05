Bambina di sei anni precipita dalla finestra della casa dei nonni al secondo piano: è gravissima

Una bambina di sei anni che è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi dopo essere precipitata dalla finestra di un palazzo in cui abitano i nonni.

Gravissima una bambina di sei anni che è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale ‘Perrino' di Brindisi. Stando alle prima informazioni è caduta alla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Sarebbe precipitata da un'altezza di circa sette metri. Al momento della tragedia in casa ci sarebbero stati i nonni.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivato in pochi secondi il personale del 118 e gli agenti del commissariato per ricostruire l'accaduto: la piccola si trova ora in gravi condizioni in ospedale.

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