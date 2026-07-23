Vercelli, bimba muore folgorata in casa dei nonni: investita da scarica elettrica mentre stava accendendo la luce

La tragedia domanica a Motta de’ Conti. Secondo una prima ricostruzione, la bambina di 4 anni stava accendendo la luce di una stanza quando è partita la scarica elettrica. In casa con lei c’erano anche i fratellini.

immagine di repertorio

Un drammatico incidente domestico si è consumato a Motta de' Conti, piccolo comune nel Vercellese al confine con l’Alessandrino. L'episodio risale a domenica scorsa, ma solo oggi è stato reso noto. Una bambina di 4 anni è morta dopo essere rimasta folgorata mentre si trovava nella casa dei nonni. Su quanto accaduto sta cercando di ricostruire i fatti la Questura di Alessandria che sta indagando su mandato della Procura di Vercelli: secondo le prime informazioni, la bambina stava accendendo la luce di una stanza quando sarebbe investita da una violenta scarica elettrica.

Subito soccorsa dai familiari, la bambina è stata portata all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi. E purtroppo ogni sforzo dei medici di salvarle la vita è stato inutile: la bimba è deceduta poco dopo.

La successiva autopsia sul corpicino della piccola, disposta dalla magistratura, avrebbe confermato la presenza di una lesione da elettrocuzione a un dito della mano della piccola.

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La Procura ha ordinato nuovi sopralluoghi nella casa teatro del tragico incidente per verificare la regolarità dell'impianto elettrico e ha posto sotto sequestro una parte dell’immobile. Al momento dell’incidente, a quanto emerso, nella casa insieme alla bambina c’erano anche i fratellini e altri parenti. Si tratta di una famiglia di etnia rom: i funerali della bimba, a quanto si apprende, verranno celebrati in Bosnia, dove verrà portata la salma dopo il via libera della magistratura.