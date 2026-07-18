Cerca di liberare il cane da un cavo elettrico, pugliese muore folgorato a Rimini mentre è ospite da amici

Un 60enne di Foggia è morto folgorato armeggiando con un cavo elettrico in un campo di roulotte nella zona di Sant’Aquilina (Rimini): a quanto pare, stava cercando di liberare il suo cane, ma il terreno era molto bagnato per la presenza di una piscina gonfiabile.

immagine di archivio

Tragedia oggi a Rimini, dove un 60enne di Foggia è morto folgorato armeggiando con un cavo elettrico in un campo di roulotte nella zona di Sant'Aquilina. L'episodio è avvenuto poco dopo le 17. Da una prima ricostruzione pare che il 60enne, ospite di alcuni amici nel campo di roulotte, autorizzate ad occupare lo spazio, stesse cercando di liberare il suo cane che si era impigliato al cavo elettrico.

Il terreno, tuttavia, era molto bagnato perché c'era una piscina gonfiabile piena e l'ipotesi più accreditata è che possa esserci stata una dispersione elettrica che, favorita dall'acqua, abbia folgorato l'uomo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i poliziotti della Questura di Rimini. Del decesso è stato informato il pm di turno e sono in corso i rilievi sia da parte dei tecnici della rete elettrica, per accertare le condizioni dei cavi del campo e valutare se l'area dovrà essere messa in sicurezza oppure si è trattato solo di un tragico incidente. A quanto pare, nessuna delle persone presenti avrebbe assistito alla scena, ma si sarebbero accorte dell’accaduto soltanto dopo aver visto l'uomo senza vita a terra, vicino al gancio di traino che trasferisce energia elettrica dalla macchina alla roulotte. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma purtroppo per il 60enne non c’era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel, impegnati nella messa in sicurezza dell’impianto elettrico e nei rilievi necessari a verificare le condizioni dei cavi e dei contatori presenti nel campo.