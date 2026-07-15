Risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, 13enne in gravissime condizioni
Grave incidente all'interno di una struttura balneare di Sestri Levante, in provincia di Genova, dove una bambina di 13 anni è stata soccorsa in condizioni gravi e portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina.
Un incidente avvenuto oggi, mercoledì 15 luglio, in pochi secondi mentre stava nuotando nella piscina, sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli.
Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, è stato il proprietario dello stabilimento, dopo che alcuni clienti hanno dato l'allarme, a soccorrerla gettandosi in piscina.
Alcuni clienti hanno riferito al quotidiano che l'uomo le ha tagliato i capelli con le forbici per liberarla. La bambina, rimasta sott'acqua, è stata riportata in superficie, quindi affidata alle cure del 118.
I sanitari ne hanno disposto il trasferimento d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico genovese dov'è arrivata in condizioni gravissime, dopo essere stata rianimata.
Sul luogo dell'incidente, insieme ai sanitari, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Capitaneria di Porto a cui sono stati affidati gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.
Sì tratta del secondo incidente in condizioni simili avvenuto in Liguria da maggio a oggi, quando un'altra bambina di 3 anni era stata soccorsa in una piscina di Celle Ligure, sulla riviera di ponente.
La bimba, di origini tedesche, era in vacanza con la famiglia in Liguria quando era rimasta coinvolta nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure, in provincia di Savona.
La piccola aveva riportato un grave trauma agli arti dopo essere stata risucchiata nel sistema di aspirazione della vasca, all'interno del quale era rimasta incastrata.