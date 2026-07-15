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Risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, 13enne in gravissime condizioni

Una 13enne è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, in provincia di Genova. A quanto si apprende, sarebbe rimasta incastrata per i capelli. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale, è in gravissime condizioni.