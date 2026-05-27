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Bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio a Cella Ligure, ricoverata in gravi condizioni

Una bimba tedesca di 3 anni è rimasta incastrata nel sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio in un resort di Celle Ligure. Soccorsa sul posto e trasportata al Gaslini di Genova in codice rosso, è ricoverata in prognosi riservata.
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A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
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Una bambina tedesca di circa 3 anni, in vacanza con la famiglia in Liguria, è rimasta coinvolta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure, in provincia di Savona. L'allarme è scattato intorno alle 16.30.

La piccola, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma agli arti dopo essere stata risucchiata nel sistema di aspirazione della vasca, rimanendo incastrata.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa di Celle, l'automedica del 118 e l'elisoccorso Grifo proveniente da Albenga. Dopo le prime cure, la piccola è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

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Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. La piccola sarebbe in condizioni stabili, mentre i medici stanno svolgendo gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Celle Ligure, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità legate al funzionamento dell'impianto della vasca idromassaggio.

Purtroppo, questo incidenti non sono rari. Lo scorso 6 aprile un bambino di 12 anni era rimasto vittima di un incidente simile in una piscina in un centro termale di Pennabili, in provincia di Rimini, dove si trovava insieme ai genitori e agli zii per festeggiare la Pasqua.

Pochi giorni dopo il piccolo era deceduto all’ospedale Infermi, dopo l'accertamento della morte cerebrale. Il 18 aprile un bambino di 7 anni era annegato in una piscina delle terme di Suio, in provincia di Latina. La tragedia si è consumata mentre il piccolo si trovava in acqua con la famiglia.

Le dinamiche dell'incidente sono al centro di un'inchiesta della Procura di Cassino, che ha aperto un fascicolo. Gli inquirenti stanno valutando se il bambino sia stato risucchiato da un bocchettone o se si sia sentito male improvvisamente.

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