Brindisi, fratelli stroncati da un infarto uno dopo l’altro a San Donaci: poi anche l’altra sorella si sente male

L’assurda tragedia a San Donaci, in provincia di Brindisi: Angelo Verdoscia, 50 anni, è morto per un infarto fulminante, seguito poche ore dopo dalla sorella Claudia. Un’altra sorella, dopo aver saputo del doppio dramma, si è sentita male ed è ricoverata in gravi condizioni. L’intera comunità è sotto choc.

Angelo e Claudia Verdoscia

È una tragedia che lascia davvero senza parole quella che ha colpito nelle ultime ore la comunità di San Donaci, nel Brindisino. Un dramma che ha visto protagonista una famiglia molto conosciuta e stimata, travolta nel giro di poche ore da una sequenza di lutti e malori che ha gettato l’intero paese nello sgomento.

Tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di venerdì 1° maggio, quando Angelo Verdoscia, 50 anni, è uscito dalla sua abitazione in via Ponchielli per raggiungere un amico e prendere un caffè in un bar poco distante. Un gesto semplice, di routine, interrotto però in pochi minuti. L’uomo avrebbe improvvisamente accusato un malore, chiedendo di tornare indietro. Pochi passi ancora, si è accasciato a terra. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma senza esito: per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto si apprende, la causa sarebbe un infarto fulminante.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutta San Donaci, raggiungendo in breve tempo anche i familiari. Tra i primi a esserne colpita la sorella Claudia Verdoscia, 62 anni, profondamente provata da quanto accaduto. Poche ore dopo, intorno alle 21, anche lei è stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo, nonostante i tentativi di soccorso.

Il dramma familiare non si è fermato qui. Una terza sorella, sconvolta dalla doppia perdita, si è sentita male a sua volta ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova ricoverata in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico.

Una famiglia spezzata nel giro di pochissime ore, un dolore che ha attraversato l’intera comunità. Angelo e Claudia erano conosciuti per il lavoro nei campi, attività ereditata dal padre, anch’egli agricoltore e scomparso anni fa. Una famiglia numerosa, dieci figli in tutto, oggi stretta in un lutto difficile anche solo da raccontare.

Oggi pomeriggio, alle 16, nella chiesa madre, si sono celebrati i funerali dei due fratelli. I cortei funebri partiranno da via Ponchielli.

In paese, intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di vicinanza. L’amministrazione comunale ha espresso pubblicamente la propria partecipazione al dolore, sottolineando come “La comunità di San Donaci è profondamente addolorata per quanto accaduto alla famiglia Verdoscia. Il dolore che li ha colpiti ha scosso l’intero paese, unendolo in un sentimento di sincera partecipazione e cordoglio”.

E ancora: “L’Amministrazione comunale, insieme ai Consiglieri e a tutti i dipendenti, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, manifestando la propria vicinanza in questo momento di grande sofferenza. Si invita tutta la cittadinanza a stringersi attorno ai familiari anche nel giorno dei funerali”.