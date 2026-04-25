“Quale?”, con una domanda scoprono che ha ucciso due ex mariti lo stesso giorno. Rischia pena di morte in Florida

Una donna è accusata di aver ucciso un ex marito per poi recarsi in un’altra contea e uccidere un secondo uomo poche ore dopo. L’hanno scoperta quando ha risposto: “Quale dei due?”

Timothy Flecher (a sinistra) e Susan Avalon

Per Susan Avalon, un 51enne arrestata lo scorso dicembre dopo che due uomini – entrambi suoi ex mariti – sono stati trovati morti, i procuratori della Florida chiederanno la pena di morte. La donna è appunto accusata di aver ucciso i suoi due ex amanti lo stesso giorno.

David Scott, 54 anni, è stato trovato con una ferita da arma da fuoco al petto davanti alla porta di casa sua il 17 dicembre scorso e Timothy Flecher, 55 anni, è stato trovato morto poche ore dopo a casa sua. Due omicidi commessi in due diverse contee della Florida.

Secondo la ricostruzione dei media locali, Scott era ancora vivo quando la polizia è arrivata a casa sua ed è riuscito a indicare nella ex moglie Avalon la responsabile. E quando gli agenti sono arrivati dalla donna, lei ha risposto a una domanda sull’ex marito con un’altra domanda: “Quale dei due?”. E a quel punto la polizia si è resa conto che poteva esserci una seconda vittima.

Il secondo uomo è stato trovato morto per una ferita da arma da fuoco all'interno della sua abitazione, il vetro della porta sul retro era in frantumi. "Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto Avalon e la sua auto in un viale vicino all'abitazione nei minuti della sparatoria", così l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Hillsborough. "Gli investigatori hanno anche trovato diverse prove che, a loro dire, la collegano all’omicidio", hanno spiegato ancora.

L’accusa ritiene che i due omicidi, per entrambi è sospettata Avalon, sono stati commessi a poche ore di distanza. Un terzo uomo, fidanzato della presunta killer all’epoca dei delitti, ha dichiarato che lei gli aveva inviato messaggi "insoliti" durante il giorno e lo aveva chiamato per dirgli "nel caso le fosse successo qualcosa, che lo amava". Avrebbe anche parlato di insulti nei confronti dei due ex da parte della donna.

L’ufficio del procuratore ha spiegato di aver richiesto la pena di morte a causa dei crimini "freddi, calcolati e premeditati" commessi da Avalon, che sono stati "particolarmente efferati, atroci" e “crudeli”. La donna, che rimane in custodia senza possibilità di cauzione, dovrebbe comparire nuovamente in tribunale a luglio.