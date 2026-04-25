Manifestazioni 25 aprile, in diretta i cortei in Italia: piazze, eventi e celebrazioni tra Milano, Roma a Napoli

In diretta dalle piazze italiane le manifestazioni e i cortei per il 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione: da Roma a Milano, passando per Bologna, Firenze e Napoli, in tutta Italia sono in programma cortei, celebrazioni istituzionali e iniziative promosse da associazioni partigiane, sindacati e amministrazioni locali per l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Nella Capitale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella renderà omaggio all’Altare della Patria, mentre a Milano il tradizionale corteo dell’ANPI sarà segnato anche dalla presenza della Brigata Ebraica e da una manifestazione divisa in più spezzoni. Attesi eventi anche a Bologna, Firenze e Napoli, con cortei, deposizioni di corone e momenti pubblici dedicati alla memoria della Resistenza.
Qui la diretta con aggiornamenti e notizie dalle città italiane.
Le iniziative a Firenze per il 25 aprile
Anche Firenze celebra la Festa della Liberazione con una serie di appuntamenti istituzionali e popolari. In programma cerimonie commemorative, omaggi ai caduti e il tradizionale corteo cittadino con la partecipazione delle autorità locali e delle associazioni antifasciste.
Previsti anche eventi culturali, letture pubbliche e iniziative nei quartieri, con particolare attenzione ai luoghi che durante la guerra furono teatro della Resistenza fiorentina.
La manifestazione per la Festa della Liberazione a Bologna
A Bologna il 25 aprile resta una delle ricorrenze più partecipate, con il tradizionale corteo promosso dal Comune insieme all’ANPI e alle associazioni del territorio.
La giornata prevede la deposizione di corone commemorative, il passaggio nei luoghi simbolo della Resistenza cittadina e gli interventi pubblici in piazza. Attesa una forte partecipazione di studenti, sindacati e realtà associative, in una città che mantiene un legame storico molto forte con la memoria partigiana.
A Milano il palco dell'Anpi e il corteo con la presenza della Brigata Ebraica
A Milano il corteo del 25 aprile partirà da corso Venezia e si concluderà in piazza Duomo, dove è previsto il palco finale dell’ANPI con gli interventi istituzionali e associativi.
Quest’anno la manifestazione sarà segnata anche dalle divisioni interne al fronte antifascista. Una parte del Coordinamento per la Pace ha annunciato uno spezzone separato, mentre resta confermata la presenza della Brigata Ebraica, che sfilerà insieme ai cittadini iraniani e ucraini.
Il presidente di ANPI Milano, Primo Minelli, ha commentato: “Davanti alle emergenze democratiche che stiamo attraversando, rompere l’unità del fronte antifascista non è una cosa bella”. E ha aggiunto: “Mi auguro che non ci siano tensioni e contestazioni
Orari e percorso del corteo a Roma per il 25 aprile
Il corteo principale di Roma attraverserà come ogni anno una parte centrale della città, con partenza dalla zona di Porta San Paolo, luogo simbolo della Resistenza romana, e arrivo previsto nelle aree dedicate agli interventi pubblici e ai comizi.
Sono attese anche altre manifestazioni parallele tra Piramide, Centocelle e Quarticciolo, con modifiche alla viabilità e deviazioni del trasporto pubblico. La presenza di migliaia di persone ha portato al rafforzamento delle misure di sicurezza e al monitoraggio delle zone più sensibili
A Roma l'omaggio di Mattarella all'Altare della Patria
La giornata istituzionale nella Capitale si apre con la cerimonia all’Altare della Patria, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro. Si tratta del momento simbolicamente più importante delle celebrazioni ufficiali del 25 aprile.
Sono previsti anche appuntamenti alle Fosse Ardeatine e in altri luoghi simbolo della memoria romana, con la partecipazione delle istituzioni e delle associazioni partigiane. In diversi municipi si svolgeranno iniziative locali tra commemorazioni e cortei di quartiere
Manifestazioni 25 aprile in Italia, i cortei in diretta per la Festa della Liberazione
L’Italia celebra oggi il 25 aprile con centinaia di appuntamenti tra manifestazioni, cortei e cerimonie ufficiali. La Festa della Liberazione, che quest’anno segna l’81esimo anniversario della fine dell’occupazione nazifascista e della caduta del regime fascista, resta una delle ricorrenze civili più sentite del Paese.
Da Nord a Sud, le piazze si riempiono di bandiere, interventi pubblici e omaggi ai caduti della Resistenza. Le principali manifestazioni sono previste nelle grandi città, con particolare attenzione ai cortei di Roma e Milano, tradizionalmente tra i più partecipati.