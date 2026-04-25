Manifestazioni 25 aprile, in diretta i cortei in Italia: piazze, eventi e celebrazioni tra Milano, Roma a Napoli

A Milano il corteo del 25 aprile partirà da corso Venezia e si concluderà in piazza Duomo, dove è previsto il palco finale dell’ANPI con gli interventi istituzionali e associativi.

Quest’anno la manifestazione sarà segnata anche dalle divisioni interne al fronte antifascista. Una parte del Coordinamento per la Pace ha annunciato uno spezzone separato, mentre resta confermata la presenza della Brigata Ebraica, che sfilerà insieme ai cittadini iraniani e ucraini.

Il presidente di ANPI Milano, Primo Minelli, ha commentato: “Davanti alle emergenze democratiche che stiamo attraversando, rompere l’unità del fronte antifascista non è una cosa bella”. E ha aggiunto: “Mi auguro che non ci siano tensioni e contestazioni