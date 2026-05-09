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Terni, donna presa a martellate in testa da un uomo su un bus: è grave, aggressore in fuga

L’aggressione a bordo di un bus a Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni: la vittima è stata ripetutamente colpita con un martello anche alla testa. Le sue condizioni sono gravi.
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A cura di Davide Falcioni
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Una donna è stata ripetutamente colpita con un martello all'interno di un bus a Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni: stando a  quanto ricostruito la vittima sarebbe stata colpita anche alla testa riportando gravi ferite.

La vittima dell'aggressione, di origini straniere, è stata soccorsa sul posto dagli operatori sanitari del 118, ma la gravità delle lesioni riportate ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Nibbio per il trasferimento all'ospedale di Terni, dove si trova in prognosi riservata. L'aggressore è fuggito facendo perdere ogni traccia, sul caso stanno indagando le forze dell'ordine che sono ora sulle tracce dell'uomo.

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