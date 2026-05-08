Uomo segue donna e tenta di rapire neonato di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per il collo: fermato a Genova

Momenti di paura nel quartiere Sampierdarena di Genova dove le urla della donna hanno attirato l’attenzione di passanti e residenti e messo in fuga l’aggressore. L’uomo è stato identificato poco dopo dalla polizia come un trentunenne affetto da problemi psichici già noto per episodi di intemperanze.

Momenti di paura a Genova dove un uomo ha seguito in strada una donna che non conosceva e infine ha tentato di sottrarre il neonato che la signora portava nel passeggino afferrandolo per il collo. La scena si è consumata nella prima serata di ieri, giovedì 7 maggio, nel quartiere di Sampierdarena. Fortunatamente le urla della donna hanno attirato l'attenzione di passanti e residenti e messo immediatamente in fuga l'aggressore che si è dileguato correndo a piedi nelle strade limitrofe.

Sul posto in poco tempo è intervenuta la polizia che, dopo aver raccolto le testimonianze, in breve tempo è risalita all'identità dell'uomo, identificato come un trentunenne con problemi psichici già noto in zona e quindi sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

L'episodio si è consumato tra le 19:30 e le 20 in via del Campasso dove la donna stava rientrando in casa con il figlio piccolo nel passeggino e quello più grande accanto a lei. Secondo quanto ricostruito finora, la donna si sarebbe accorta di essere seguita dall'uomo e quindi avrebbe accelerato il passo ma quando ha cercato di entrare nell'androne del palazzo, il 31enne si sarebbe avventato sul passeggino cercando di portare via il piccolo.

Stando al suo racconto, l'uomo avrebbe spintonato con forza il bimbo più grande afferrando poi il neonato per il collo nel tentativo di portarlo via ma il piccolo era legato nel passeggino e non ci è riuscito. Immediato l'intervento della donna che ha cercato in tutti i modi di impedire all'uomo di portare via il figlio e contemporaneamente ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione dei residenti. Una reazione che ha messo poi in fuga l'uomo che si è allontanato rapidamente a piedi. Dopo aver allertato anche i familiari, è partita la segnalazione ai numeri di emergenza è sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato che alcune ore dopo ha rintracciato il presunto responsabile. Si tratta di un uomo noto in zona per problemi psichici e che anche in passato sarebbe stato protagonista di aggressioni verbali ai danni di passanti.

Nel frattempo sul posto è accorsa anche un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure ai due piccoli e alla mamma, tutti scossi per l'accaduto. Il neonato e il fratello sono stati portati precauzionalmente all'ospedale pediatrico Gaslini per ulteriori accertamenti clinici ma fortunatamente gli esami avrebbero escluso lesioni e sono stati successivamente dimessi. Intanto il 31enne rimane sotto inchiesta e proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.