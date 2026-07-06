Si siede sul lettino in piscina, ma è già occupato: 13enne pestata a sangue nel resort in Spagna

Una 13enne britannica è stata aggredita in un resort sulla Costa Brava, in Spagna, dopo essersi seduta su un lettino ritenuto occupato. Colpita ripetutamente al volto da un giovane, ha riportato la frattura del naso. La scena è stata ripresa in un video diventato virale.

immagini The Sun

Si è seduta su un lettino a bordo piscina che un'altra famiglia considerava già occupato. È bastato questo per scatenare una violenta aggressione ai danni di una ragazzina britannica di 13 anni, presa a pugni e colpita al volto in un resort di Santa Susanna, sulla Costa Brava, in Spagna. L'episodio, avvenuto il 24 giugno, è stato ripreso in un video diventato virale sui social.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la discussione è degenerata nel giro di pochi secondi. Un giovane spagnolo avrebbe afferrato la 13enne per i capelli, colpendola ripetutamente al volto fino a provocarle la frattura del naso. La ragazza è stata trasportata in ospedale con il viso coperto di sangue.

La violenza non si è fermata all'aggressione della minorenne. Attorno alla piscina è scoppiata una rissa che ha coinvolto altri ospiti del resort, tra spintoni, pugni e strattoni. Nel filmato, diventato virale online e pubblicato dal The Sun, si sentono le urla dei presenti e il pianto di alcuni bambini, terrorizzati da quanto stava accadendo.

Leggi anche Bimbo di 3 anni cade in piscina in casa vacanza e muore annegato: era arrivato da poche ore in Spagna

Dopo l'episodio, diversi turisti, in particolare britannici, hanno criticato la gestione della sicurezza della struttura, sostenendo che il personale sia intervenuto con notevole ritardo e senza riuscire a contenere tempestivamente la situazione. Diverse le reazioni sui social, dove chiaramente in molti hanno condannato la violenza esercitata contro una tredicenne. Così come in tanti hanno puntato il dito contro la pratica, molto diffusa nei villaggi turistici, di occupare i lettini con asciugamani fin dalle prime ore del mattino, comportamento spesso all'origine di discussioni tra gli ospiti.

L'episodio rischia di rovinare la reputazione di una delle località turistiche più frequentate della Costa Brava. Il Santa Susanna Resort (Affiliated by FERGUS) ha respinto le accuse, spiegando in una nota ufficiale che si è trattato di "un episodio isolato tra due gruppi di ospiti" e assicurando che il personale ha applicato i protocolli di sicurezza, intervenendo "tempestivamente".

La 13enne, tornata probabilmente in Inghilterra, dovrà affrontare un periodo di recupero dopo la frattura al naso.