Jet si schianta ed esplode in pista in Repubblica Dominicana: i due piloti muoiono nell’incendio
Un aereo è esploso dopo essersi schiantato sulla pista poco dopo il decollo. L'incidente è avvenuto in Repubblica Dominicana. L'aereo è decollato dall'aeroporto dominicano di La Romana in direzione di Austin, in Texas, per prelevare l'ex giocatore di baseball portoricano Yadier Molina.
A bordo c'erano i piloti, Erick Javier Diago e Rudy Ghazal, i quali hanno dichiarato un'emergenza appena dopo il decollo. Come si vede dai dati di tracciamento, hanno volato verso nord-ovest prima di iniziare una serie di manovre circolari per poi tornare indietro e tentare l'atterraggio.
Una volta tornato sulla pista, il velivolo si è sollevato appena per poi cadere e proseguire a terra la sua corsa, incapace sia di sollevarsi che di fermarsi. Il risultato è stata una terribile esplosione nella quale i due piloti statunitensi hanno perso la vita. A bordo non risultano altre persone.
Un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza hanno immortalato tutta la scena: dallo schianto all'esplosione il cui fumo era visibile a molti metri di distanza. Il velivolo era un Gulfstream G200, numero di registrazione N318JF, un piccolo jet bimotore che stava lasciando la Repubblica Dominicana alla volta del Texas.
Stava andando a prendere l'ex giocatore di baseball portoricano Yadier Molina per trasportare lui, la sua famiglia e alcuni amici a Porto Rico. In un comunicato emesso dall'Istituto dominicano per l'aviazione civile si legge che "l'aereo ha dichiarato un'emergenza a circa 16 miglia nautiche a sud-ovest di La Romana" per poi precipitare durante il rientro verso lo scalo.
Sono in corso verifiche per ricostruire le esatte cause del terribile incidente.