Jet si schianta ed esplode in pista in Repubblica Dominicana: i due piloti muoiono nell’incendio

Due piloti statunitensi Erick Javier Diago e Rudy Ghazal sono morti dopo lo schianto e l’esplosione dell’aereo durante il rientro all’aeroporto dominicano di La Romana. Il jet privato era stato noleggiato dall’ex giocatore di baseball Yadier Molina.

Il momento dell’esplosione dell’aereo in Repubblica Dominicana

Un aereo è esploso dopo essersi schiantato sulla pista poco dopo il decollo. L'incidente è avvenuto in Repubblica Dominicana. L'aereo è decollato dall'aeroporto dominicano di La Romana in direzione di Austin, in Texas, per prelevare l'ex giocatore di baseball portoricano Yadier Molina.

A bordo c'erano i piloti, Erick Javier Diago e Rudy Ghazal, i quali hanno dichiarato un'emergenza appena dopo il decollo. Come si vede dai dati di tracciamento, hanno volato verso nord-ovest prima di iniziare una serie di manovre circolari per poi tornare indietro e tentare l'atterraggio.

Una volta tornato sulla pista, il velivolo si è sollevato appena per poi cadere e proseguire a terra la sua corsa, incapace sia di sollevarsi che di fermarsi. Il risultato è stata una terribile esplosione nella quale i due piloti statunitensi hanno perso la vita. A bordo non risultano altre persone.

Un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza hanno immortalato tutta la scena: dallo schianto all'esplosione il cui fumo era visibile a molti metri di distanza. Il velivolo era un Gulfstream G200, numero di registrazione N318JF, un piccolo jet bimotore che stava lasciando la Repubblica Dominicana alla volta del Texas.

Stava andando a prendere l'ex giocatore di baseball portoricano Yadier Molina per trasportare lui, la sua famiglia e alcuni amici a Porto Rico. In un comunicato emesso dall'Istituto dominicano per l'aviazione civile si legge che "l'aereo ha dichiarato un'emergenza a circa 16 miglia nautiche a sud-ovest di La Romana" per poi precipitare durante il rientro verso lo scalo.

Sono in corso verifiche per ricostruire le esatte cause del terribile incidente.