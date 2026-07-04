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Virus colpisce 122 passeggeri su una nave da crociera in California: scatta l’isolamento per il focolaio

Un virus ha colpito 122 passeggeri e membri dell’equipaggio che si trovano a bordo della nave da crociera Ruby Princess al largo delle coste della California e vicino a San Francisco. Subito è scattato l’isolamento.
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A cura di Giorgia Venturini
La nave da crociera Ruby Princess
La nave da crociera Ruby Princess

Una nave da crociera si trova in isolamento per il focolaio di un virus che ha colpito 122 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Si tratta della Ruby Princess che si trova ora al largo delle coste della California, negli Stati Uniti, vicino a San Francisco. Dopo l'aumento delle infezioni è stata messa in isolamento e si stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, circa 102 passeggeri dei 3.032 a bordo si sono sentiti male e hanno manifestato sintomi di un'infezione intestinale che provoca anche vomito. Oltre a loro anche 20 membri dell'equipaggio. Subito è scattato l'allarme medico ed è stato disposto l'isolamento: il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) è stato informato il 28 giugno. Quel giorno la nave da crociera si trovava nelle acque del Nord America ed è rientrata negli Stati Uniti verso il 2 luglio.

L'itinerario della Princess Cruises prevedeva la partenza il 12 giugno per un viaggio di andata e ritorno di 20 giorni con tanto di tappe in Alaska e nella provincia canadese della Columbia Britannica. Dopo alcuni giorni è scoppiato il focolaio che ha fatto subito preoccupare a bordo. Intanto l'ente sanitario pubblico ha dichiarato: "Il Vessel Sanitation Program [VSP] sta monitorando la situazione da remoto, esaminando le procedure di risposta all'epidemia e di sanificazione adottate dalla nave". La speranza è che l'emergenza rientri in breve tempo e che i passeggeri e l'equipaggio stiano presto meglio.

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