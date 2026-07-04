Virus colpisce 122 passeggeri su una nave da crociera in California: scatta l’isolamento per il focolaio

Un virus ha colpito 122 passeggeri e membri dell’equipaggio che si trovano a bordo della nave da crociera Ruby Princess al largo delle coste della California e vicino a San Francisco. Subito è scattato l’isolamento.

La nave da crociera Ruby Princess

Una nave da crociera si trova in isolamento per il focolaio di un virus che ha colpito 122 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Si tratta della Ruby Princess che si trova ora al largo delle coste della California, negli Stati Uniti, vicino a San Francisco. Dopo l'aumento delle infezioni è stata messa in isolamento e si stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, circa 102 passeggeri dei 3.032 a bordo si sono sentiti male e hanno manifestato sintomi di un'infezione intestinale che provoca anche vomito. Oltre a loro anche 20 membri dell'equipaggio. Subito è scattato l'allarme medico ed è stato disposto l'isolamento: il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) è stato informato il 28 giugno. Quel giorno la nave da crociera si trovava nelle acque del Nord America ed è rientrata negli Stati Uniti verso il 2 luglio.

L'itinerario della Princess Cruises prevedeva la partenza il 12 giugno per un viaggio di andata e ritorno di 20 giorni con tanto di tappe in Alaska e nella provincia canadese della Columbia Britannica. Dopo alcuni giorni è scoppiato il focolaio che ha fatto subito preoccupare a bordo. Intanto l'ente sanitario pubblico ha dichiarato: "Il Vessel Sanitation Program [VSP] sta monitorando la situazione da remoto, esaminando le procedure di risposta all'epidemia e di sanificazione adottate dalla nave". La speranza è che l'emergenza rientri in breve tempo e che i passeggeri e l'equipaggio stiano presto meglio.