Nave si incaglia nel Danubio, evacuati 200 passeggeri: il livello del fiume è il più basso degli ultimi 30 anni

Una nave da crociera è rimasta incagliata a circa 25 chilometri a monte di Vidin, nel Nord-Est della Bulgaria a causa del basso livello dell’acqua del Danubio per il forte caldo. Evacuati i quasi 200 passeggeri a bordo.

Danubio in secca

Le acque del Danubio non sono state mai così basse negli ultimi 30 anni. E proprio a causa di questo record negativo, una nave da crociera è rimasta incagliata. Subito è stato lanciato l'allarme e sono stati attivati i soccorsi per far evacuare i quasi 200 passeggeri a bordo. Lo rende noto il ministero dell'Interno.

In questi giorni l'Europa è stata colpita da una nuova ondata di calore e ne ha risentito anche il secondo fiume più lungo del continente che attraversa 10 Paesi, ovvero il Danubio. Nella notte la Viking Ullur, battente bandiera svizzera, si è incagliata a circa 25 chilometri a monte di Vidin, nel Nord-Est della Bulgaria, e non è stato più possibile procedere con il viaggio. L'incidente è avvenuto quando la visibilità era pessima e il livello dell'acqua del Danubio molto basso. I soccorsi si sono attivati immediatamente: l'operazione di evacuazione è stata condotta con l'aiuto di un motoscafo della polizia di frontiera.

I passeggeri a bordo erano quasi 200, tutti cittadini dell'Unione Europea. Erano sulla nave per un viaggio tra Ungheria, Bulgaria e Romania. A breve verrà completata l'attività di soccorso, poi si capirà come procedere per liberare la nave.

Intanto continua il caldo in più Paesi dell'Europa. Sempre a causa del basso livello del Danubio nei pressi di Opatovac, in Croazia, è riaffiorato il relitto di una nave affondata 90 anni fa. Lea Vidic, sindaca di Lovas in Croazia, ha precisato: "I nostri residenti più anziani non ricordano un livello dell'acqua così basso". E ancora: "La nave che abbiamo ritrovato, e che è praticamente riemersa non è mai stata così chiaramente visibile prima d'ora. Riteniamo che si tratti di uno dei livelli più bassi mai registrati per il Danubio nella nostra zona. Il cargo riemerso è affondato nel lontano 1937. Si tratta della nave ungherese Fulton, che all'epoca trasportava 50 vagoni di carbone diretti a Novi Sad".