Investito dal treno all’imbocco della galleria ma si salva, traffico ferroviario in tilt sulla Messina-Palermo

L’uomo è stato colpito da un convoglio regionale in transito all’imbocco della galleria Peloritana, lungo la linea ferrovia Palermo-Messina ma si è salvato senza ferite mortali.

Un uomo investito da un treno si è salvato miracolosamente nel pomeriggio di oggi a Messina. L'uomo è stato colpito da un convoglio regionale in transito all'imbocco della galleria Peloritana, lungo la linea ferrovia Palermo-Messina, ed è stato sbalzato sui binari ma è stato rinvenuto incredibilmente in vita. Dopo l'allarme lanciato dallo stesso macchinista del convoglio, sul posto sono intervenuti immediatamente i servizi di emergenza medica del 118, oltre ai tecnici ferroviari e alla polizia. Per consentire i soccorsi, lungo il tratto tra Messina Centrale e Messina Scalo la circolazione è stata sospesa per circa due ore mandando in tilt il traffico ferroviario, sia locale che per i treni a lunga percorrenza che hanno accumulato ritardi di oltre un'ora e mezza.

L'allarme è scattato poco dopo le 15:30 di venerdì 3 luglio 2026 quando il treno regionale 12901, diretto a Sant'Agata di Militello, ha segnalato di aver urtato una persona sui binari poco prima dell'imbocco della galleria. I soccorsi giunti sul posto hanno rinvenuto un uomo ferito ma ancora cosciente. La persona ferita quindi è stata caricata su un'ambulanza del 118 e trasportata in codice di massima urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Messina dove fortunatamente i primi accertamenti medici non hanno riscontrato ferite mortali.

Intanto per consentire le operazioni di soccorso e poi i rilievi da parte della Polizia Ferroviaria, che serviranno a ricostruire la dinamica dell'incidente, la circolazione dei treni è stata interrotta sulla importante tratta Messina – Palermo con Intercity e Regionali che hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. A causa dell'incidente, il Treno Intercity 721 Messina Centrale (16:35) – Siracusa (20:00) oggi è stato cancellato mentre diversi treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Come comunicato sia da Rete ferroviaria italiana che da Trenitalia, la circolazione sulla linea Messina – Palermo è ripresa solo poco prima delle ore 18:00.