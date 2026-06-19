Scontro tra due treni nel Bedfordshire, vicino Londra: traffico ferroviario bloccato, diversi feriti

Due treni si sono scontrati nel Bedfordshire, a sud di Bedford. Diverse persone sono rimaste ferite e sul posto sono intervenuti soccorsi, elisoccorso e squadre specializzate. Coinvolti due convogli EMR, tra cui un Luton Airport Express. Linee chiuse tra Luton e Bedford, previsti disagi fino a fine giornata.

Due treni si sono scontrati nella serata di venerdì 19 giugno nel Bedfordshire, a sud di Bedford, città situata a circa 80 chilometri da Londra. Nell’incidente sono rimaste ferite diverse persone e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza, tra cui un’eliambulanza e una squadra specializzata nella gestione di situazioni ad alto rischio, l’Hazardous Area Response Team. L’incidente è stato classificato come "major incident" dal servizio ambulanze dell’Est dell’Inghilterra.

La dinamica dello scontro e il numero preciso delle persone coinvolte non sono ancora stati chiariti dalle autorità, che hanno comunque confermato l’avvio delle operazioni di soccorso e invitato i cittadini a evitare la zona.

Le prime immagini arrivate dal luogo dell’incidente mostrano due convogli della compagnia East Midlands Railway (EMR) danneggiati, ma ancora presenti sui binari. Uno dei treni coinvolti sarebbe un Luton Airport Express, il convoglio che porta all'aeroporto. Alcuni passeggeri sono stati visti scendere dai convogli e radunarsi nelle aree verdi vicine alla linea ferroviaria.

La British Transport Police ha confermato di essere intervenuta dopo le segnalazioni di una collisione tra due treni nell’area di Bedford. "Stiamo intervenendo dopo le segnalazioni di una collisione che ha coinvolto due treni nell’area di Bedford. Condivideremo ulteriori informazioni il prima possibile", ha dichiarato un portavoce della polizia ferroviaria britannica.

Anche i vigili del fuoco del Bedfordshire hanno comunicato la presenza delle squadre operative sulla linea ferroviaria, chiedendo alla popolazione di non avvicinarsi all’area: "Le squadre sono attualmente impegnate in un intervento sulla ferrovia a sud di Bedford. Please avoid the area", si legge nella nota diffusa dai soccorritori.

Il servizio ambulanze dell’Est dell’Inghilterra ha spiegato di aver inviato diverse risorse per gestire l’emergenza: "Abbiamo inviato numerosi mezzi, tra cui l’elisoccorso e il nostro Hazardous Area Response Team, per un grave incidente ferroviario a sud di Bedford. Invitiamo le persone a evitare la zona. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a breve".

L’incidente ha avuto immediate conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria. Tutte le linee tra Luton e Bedford sono state chiuse mentre proseguono le operazioni di soccorso e gli accertamenti. National Rail ha avvertito i passeggeri che i collegamenti tra London St Pancras International e Bedford o Leicester potrebbero subire cancellazioni o modifiche.

"Le squadre di emergenza stanno gestendo un incidente tra Luton e Bedford. Mentre svolgono il loro lavoro, tutte le linee sono chiuse", ha comunicato National Rail, aggiungendo che sono previsti "gravi disagi fino alla fine della giornata". Ai viaggiatori è stato quindi consigliato di evitare gli spostamenti sulla tratta interessata.