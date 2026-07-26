Treni fermi tra Molise e Puglia a causa degli incendi: 500 passeggeri bloccati in stazione a Termoli

Un vasto incendio ha fermato la corsa di due treni tra Molise e Puglia. Da diverse ore 500 passeggeri sono fermi alla stazione di Termoli: una donna incinta, forse per il troppo caldo, si è sentita male.

Foto da Facebook: treni bloccati a Termoli

Due treni sono stati fermati a causa del vasto incendio che ha interrotto la ferrovia e la statale a Campomarino Lido (Campobasso) nella giornata di oggi 26 luglio. Da diverse ore 500 passeggeri sono fermi alla stazione di Termoli: erano a bordo di un Frecciarossa con 400 viaggiatori e un intercity con 100 persone. Le fiamme e il fumo hanno impedito che continuassero la corsa. Sul luogo della sosta prolungata e obbligatoria sono intervenuti gli operatori dell'associazione di Protezione civile "Sae 112" per l'assistenza ai passeggeri bloccati. In stazione una donna incinta si è sentita male durante l'attesa, anche a causa della ressa e del caldo, ed è stata soccorsa anche dai volontari della protezione civile.

A breve i passeggeri potranno salire sui bus sostitutivi per continuare il loro viaggio. Intanto tecnici ed esperti stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per capire se in serata potranno ripartire i due treni. Intanto però la circolazione è ancora ferma e altri mezzi sono stati costretti allo stop.

Ferrovie dello Stato Italiane fa sapere che "congiuntamente all'intervento dei Vigili del Fuoco è in corso la necessaria valutazione dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per individuare eventuali danni all'infrastruttura. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi e cancellazioni. Ai passeggeri è stata offerta la possibilità di rientrare nelle località di partenza e di ripartire una volta che sarà ripristinata la piena funzionalità della linea".

Intanto i vasti incendi che stanno colpendo il Molise e la Puglia stanno mettendo a dura prova anche alcune strutture di cura e alcune strutture turistiche. In queste ore la Polizia Municipale di Campomarino ha completato il trasferimento dei 21 anziani dalla Rsa di Villa San Gerardo nei locali della Chiesa del Santo Spirito grazie alla disponibilità del parroco. A Peschici invece da diverse ore i vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza spiagge e campeggi molto vicini alle fiamme. Alcuni turisti bloccati sulle baie sono stati recuperati con le barche della Guardia Costiera.