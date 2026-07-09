Incendio sui binari della linea Roma – Pisa: treni Frecciarossa e Italo fermi e ritardi di oltre 140 minuti

Bloccati sui binari per oltre due ore Frecciarossa e Italo che in questi giorni vengono instradati proprio su questo percorso per evitare la chiusura del nodo di Firenze. Dalle ore 16, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di RFI, è stata ripristinata la piena funzionalità dell’infrastruttura.

Pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria tirrenica Roma Pisa nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio, a causa di un incendio nei pressi dei binari in provincia di Livorno che ha bloccato per oltre due ore in linea Frecciarossa e Italo che in questi giorni vengono instradati proprio su questo percorso per evitare la chiusura del nodo di Firenze che è interessato da lavori fino a domani. Al momento si registrano ritardi fino a oltre 140 minuti per alcuni convogli che sono sono rimasti bloccati in linea in attesa del via libera delle autorità che è arrivata solo dopo le 15.30. Diversi utenti segnalano di essere rimasto bloccati per oltre due ore sui binari senza cibo né acqua visto che nelle carrozze bar erano finite tutte le scorte.

L'allerta è scattata nel primissimo pomeriggio di oggi poco dopo le ore 13:00 quando nel tratto Toscano della Roma Pisa è stato segnalato un vasto incendio nei pressi della linea ferroviaria tra i comuni di Cecina e vada, in provincia di Livorno. La circolazione dei treni è stata immediatamente interrotta per una questione di sicurezza e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Rete ferroviaria italiana comunica che dalle ore 16, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di RFI, è stata ripristinata la piena funzionalità dell’infrastruttura

Trenitalia comunica che ha garantito assistenza ai passeggeri sia a bordo treno sia nelle stazioni interessate. Numerosi convogli a lunga percorrenza è alta velocità rimasti fermi in linea accumulando notevoli ritardi . Secondo il monitor degli arrivi e delle partenze della stazione di Firenze Santa Maria Novella, dove sono diretti i convogli, si registrano ritardi fino a 140 minuti. Ritardi che si aggiungono a tempi di percorrenza già molto superiori al consueto per l'instradamento sulla linea lenta per i lavori nel capoluogo toscano.

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Treno Intercity attualmente fermo:

• IC 590 Salerno (8:13) – Milano Centrale (20:50)



Treni Alta Velocità e Intercity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 89138 Napoli Centrale (9:30) – Torino Porta Nuova (18:06)

• FR 37507 Torino Porta Nuova (10:00) – Napoli Centrale (18:53)

• FR 37503 Milano Centrale (10:10) – Napoli Centrale (17:33)

• FR 89144 Milano Centrale (10:25) – Milano Centrale (17:50)

• FR 89150 Napoli Centrale (11:25) – Milano Centrale (18:50)

• FB 8616 Roma Termini (12:00) – Genova Piazza Principe (17:18)

• FB 8613 Genova Piazza Principe (12:05) – Roma Termini (17:18)

• IC 510 Salerno (6:36) – Torino Porta Nuova (18:45)

• IC 511 Torino Porta Nuova (10:40) – Salerno (21:24)