Treno Intercity travolge e uccide un uomo in Calabria: circolazione sospesa e ritardi

Un uomo è stato investito oggi da un treno Intercity nell’area del comune di Belvedere Marittimo, nel cosentino, per cause in via di accertamento. Circolazione sospesa tra le stazioni di Diamante Buonvicino e Capo Bonifati.

Immagine di repertorio.

Tragedia oggi in Calabria, dove un uomo, la cui identità non è ancora stata rivelata, è stato travolto e ucciso da un treno Intercity nell'area del comune di Belvedere Marittimo, nel cosentino. Le cause e la dinamica di quanto successo sono al momento in via di accertamento. L'investimento si è verificato intorno alle 17. Il treno (Intercity 724) era diretto alla stazione di Roma Termini. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria ed i carabinieri.

Il traffico ferroviario sulla linea Tirrenica è al momento sospeso tra le stazioni di Diamante Buonvicino e Capo Bonifati per permettere gli accertamenti di rito dell'autorità giudiziaria.

Secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito di Trenitalia, si comunica che la "circolazione permane sospesa per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria tra Diamante e Bonifati. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni". Treni Alta Velocità e Intercity attualmente fermi:

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (18:59)

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:28)

• FR 8332 Reggio Calabria Centrale (15:50) – Roma Termini (21:20)

• IC 724 Siracusa (10:25) – Roma Termini (21:34)

• IC 560 Reggio Calabria Centrale (14:23) – Roma Termini (22:34)

In aggiornamento.