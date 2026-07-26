Guasto alla linea elettrica: Frecciarossa e Intercity fermi sulla Pisa Roma e ritardi fino a 200 minuti

Un guasto alla linea elettrica sulla ferrovia Pisa Roma oggi in Toscana ha bloccato Frecciarossa e Intercity proprio sull’arteria ferroviaria che dovrebbe sostituire la linea alta velocità da questa sera e fino a giovedì per i lavori al Ponte al Pino.

Una nuova giornata difficile per i viaggiatori della linea ferroviaria tirrenica oggi, domenica 26 luglio. In attesa dello stop ai treni sul nodo di Firenze, che scatterà questa sera, un guasto alla linea elettrica sulla Pisa Roma in Toscana, ha bloccato Frecciarossa e Intercity proprio sull’arteria ferroviaria che dovrebbe sostituire la linea alta velocità da oggi e fino a giovedì per i lavori al Ponte al Pino .

I problemi già nelle prime ore della mattina di oggi, poco dopo le ore 8.30, quando la circolazione dei treni è stata interrotta sulla linea Genova – Roma, nel tratto toscano tra la capitale e Pisa, a seguito di accertamenti tecnici alla linea elettrica tra le stazioni di Scarlino e Giuncarico, in provincia di Grosseto. Rete ferrovia Italiana ha spiegato che è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi che dopo mezzogiorno hanno parzialmente ripristinato la linea.

Lungo il tratto però la circolazione ferroviaria rimane fortemente rallentata con ritardi fino a 200 minuti, limitazioni e cancellazioni di treni. Trenitalia conferma che a causa delle verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi di Scarlino, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti; i treni Alta Velocità e Intercity possono essere instradati su percorso alternativo via Firenze e i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

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Al momento il Treno Intercity Notte 794 Reggio Calabria Centrale (20:38) – Torino Porta Nuova (14:40) ha un tempo di percorrenza superiore a 60 minuti mentre i Treni Alta Velocità e Intercity attualmente fermi sono:

FR 8606 Roma Termini (6:42) – Torino Porta Nuova (13:40)

IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (15:55)

I Treni Alta Velocità e Intercity oggetto di variazione sono invece :

FB 8605 Genova Piazza Principe (6:50) – Roma Termini (12:03): il treno oggi è instradato da Pisa a Roma su percorso alternativo via Firenze e non ferma a Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia. I passeggeri in partenza da e diretti a Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40): il treno oggi è instradato da Roma a Pisa via Firenze e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri:

– in partenza da e diretti a Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Pisa Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

– in partenza da Roma Termini e diretti a Civitavecchia possono utilizzare il treno R 94800 Roma Termini (10:42) – Civitavecchia (12:06).