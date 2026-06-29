Messina, Giulia investita e uccisa a 15 anni da una moto, arrestato 20enne alla guida: “Stava impennando”

La tragedia domenica sera nel quartiere di Torre Faro a Messina. La 15enne è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il 20enne arrestato per omicidio stradale.

Immagine di archivio

Una ragazzina di 15 anni è morta tragicamente dopo essere stata investita da una motocicletta nel quartiere di Torre Faro a Messina. La tragedia nella serata di ieri, domenica 28 giugno, poco dopo le ore 23:00 in via Circuito. L’impatto mortale davanti a decine di giovani che in quel momento affollavano la zona, abituale luogo di ritrovo dei ragazzi. Secondo alcune testimonianze, la moto stava effettuando alcune manovre pericolose come un’impennata quando è avvenuta la tragedia. Il giovane centauro, un 20enne del posto, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Lo schianto era apparso sin da subito gravissimo e le condizioni della 15enne disperate. Dopo le richieste di soccorso ai numeri di emergenza, sul posto è accorsa in poco tempo un’ambulanza del 118 e il personale medico ha messo in atto tutte le manovre rianimatorie, tentando anche una disperata corsa in ospedale, ma purtroppo per la minore non c’è stato nulla da fare. Giulia è morta durate il trasporto in ambulanza prima ancora di giungere in pronto soccorso.

Ferito e soccorso sotto shock anche il motociclista, un ventenne del posto che è caduto sull’asfalto nell'incidente riportando lesione agli arti inferiori e diverse escoriazioni anche se le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto alle cure del caso ma anche agli accertamenti tossicologici e alcolemici, come previsto in caso di incidenti gravi e mortali per accertare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

In attesa degli esiti degli esami, per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale mortale proseguono le indagini della Polizia Municipale, che è intervenuta sul posto per i rilievi e ora sta ascoltato vari testimoni presenti al fatto. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata.