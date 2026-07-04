Urta il guardrail e scende dall’auto per recuperare lo specchietto: muore investito in galleria a Belluno

Un uomo di 79 anni è morto investito nel pomeriggio di ieri 3 luglio nella galleria Listolade, a Taibon Agordino in provincia di Belluno. Era sceso dall’auto per recuperare pezzi dello specchietto dopo aver urtato il guardrail. La tragedia sotto gli occhi della moglie.

Tragedia nella galleria Listolade, nel territorio di Taibon Agordino in provincia di Belluno. Un uomo di 79 anni è morto investito nel pomeriggio di ieri 3 luglio. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'anziano era sceso dalla sua auto perché stava recuperando alcuni pezzi del suo specchietto retrovisore caduti a terra dopo aver urtato il guardrail. La macchina quindi è stata fermata in galleria. A bordo c'era anche la moglie. La vittima è Roberto Penso.

L'anziano era quindi a piedi quando è stato travolto da un'auto che stava arrivando in quel momento. Alla guida della macchina c'era un 66enne di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, che si è subito fermato a prestare soccorso. Purtroppo il 79enne è morto sul colpo: i medici arrivati in pochissimo tempo sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie che è stata soccorsa dai sanitari e accompagnata in ospedale perché sotto shock.

Intanto il traffico tra Agordo e Cencenighe è rimasto bloccato per un paio di ore per permettere i soccorsi e i rilievi. Sull'accaduto si sono messi a indagare i carabinieri di Agordo che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso.