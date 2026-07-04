Urta il guardrail e scende dall’auto per recuperare lo specchietto: muore investito in galleria a Belluno
Tragedia nella galleria Listolade, nel territorio di Taibon Agordino in provincia di Belluno. Un uomo di 79 anni è morto investito nel pomeriggio di ieri 3 luglio. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'anziano era sceso dalla sua auto perché stava recuperando alcuni pezzi del suo specchietto retrovisore caduti a terra dopo aver urtato il guardrail. La macchina quindi è stata fermata in galleria. A bordo c'era anche la moglie. La vittima è Roberto Penso.
L'anziano era quindi a piedi quando è stato travolto da un'auto che stava arrivando in quel momento. Alla guida della macchina c'era un 66enne di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, che si è subito fermato a prestare soccorso. Purtroppo il 79enne è morto sul colpo: i medici arrivati in pochissimo tempo sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie che è stata soccorsa dai sanitari e accompagnata in ospedale perché sotto shock.
Intanto il traffico tra Agordo e Cencenighe è rimasto bloccato per un paio di ore per permettere i soccorsi e i rilievi. Sull'accaduto si sono messi a indagare i carabinieri di Agordo che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso.