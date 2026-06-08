Belluno, perde il controllo della moto e viene investito da un’auto: Matteo De Nes muore a 19 anni

Matteo De Nes ha perso la vita a soli 19 anni sulla statale Alemagna dopo una sbandata e un violento impatto. Stava facendo un giro in moto con amici nel Bellunese.

Una gita in moto tra amici si è trasformata in tragedia nel Bellunese. È successo nel pomeriggio di domenica 7 giugno, quando il 19enne Matteo De Nes, originario di Cornei di Alpago, si trovava con alcuni amici in sella alla sua moto per un giro domenicale. Il giovane all'altezza di una curva ha perso all'improvviso il controllo del mezzo ed è finito sul lato opposto della corsa, dove è stato investito da un'auto.

Per lui, nonostante l'arrivo dei soccorsi chiamati dagli amici, non c'è stato niente da fare. Il personale sanitario del servizio di emergenza ha eseguito le manovre di rianimazione, ma le conseguenze dell'impatto si sono rivelate fatali, e Matteo ha perso la vita sulla strada.

L'incidente si è verificato attorno alle ore 16.30 nella zona della Secca, poco prima di Farra d'Alpago. Il giovane stava percorrendo la statale 51 di Alemagna, in direzione nord, alla guida di un gruppo di motociclisti. Qui però la sua moto avrebbe improvvisamente perso aderenza all'altezza di una semicurva, e dopo una sbandata, Matteo è caduto sull’asfalto finendo sbalzato nella corsia opposta.

Proprio in quel momento stava arrivando un’automobile nella direzione opposta. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al ragazzo. Gli amici che lo seguivano si sono fermati immediatamente per prestare aiuto e lanciare l’allarme, ma la situazione è parsa da subito estremamente grave.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del Suem, l’elisoccorso decollato dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, i vigili del fuoco. Le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate mortali.

Sono sopraggiunte anche le Forze dell’ordine, impegnate sia nei rilievi sia nella gestione della viabilità con i tecnici Anas. La statale Alemagna infatti è rimasta chiusa per diverse ore, con il traffico deviato su percorsi alternativi e lunghe code formatesi in entrambe le direzioni. Nel frattempo, gli operatori hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Tra gli aspetti che potrebbero aver portato Matteo a perdere il controllo del veicolo c'è anche la possibile usura di uno pneumatico. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, era uno studente del liceo artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto, viveva con i genitori e due fratelli.