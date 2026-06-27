Perde il controllo dell’auto e finisce nel canale: Eleonora muore a 23 anni, aveva festeggiato l’ultimo esame

Borgoricco in lutto per la morte di Eleonora Bigon a causa di un incidente stradale verificatosi nella serata di giovedì: aveva appena festeggiato l’ultimo esame all’Università e doveva presentare la tesi.

Lutto a Borgoricco per la morte di Eleonora Bigon a causa di un incidente stradale giovedì sera: la studentessa dello Iuav di Venezia aveva solo 24 anni e poche ore prima aveva dato l'ultimo esame prima di consegnare la tesi. La discussione era prevista per il prossimo 27 luglio.

Secondo quanto ricostruito finora, la ragazza aveva appena finito festeggiare il 30 e lode dell'ultimo esame quando ha perso il controllo della sua auto per cause ancora in via di accertamento ed è finita in un canale a pochi metri da casa, dove l'aspettavano i genitori. Erano circa le 23 di giovedì. Quando Eleonora non è rientrata e non ha più risposto al telefono, una delle sorelle, preoccupata, è uscita di casa per andare a cercarla e si è trovata davanti la Ford della 24enne ribaltata nel fossato. È stata lei a scoprire la tragedia e a lanciare l'allarme.

"La Comunità di Borgoricco è profondamente colpita per la tragica scomparsa di Eleonora Bigon, 22 anni, vittima dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in via Roma. In questo momento di immenso dolore, l'Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza si stringono con sincero affetto ai genitori, alle sorelle, ai familiari e agli amici di Eleonora, esprimendo le più sentite condoglianze e la più profonda vicinanza.Di fronte alla perdita di una ragazza di appena 22 anni non esistono parole che possano colmare un dolore così grande. L'intera Comunità di Borgoricco si raccoglie nel rispetto, nel silenzio e nella preghiera, accompagnando con il proprio affetto la sua famiglia in questo momento così difficile", si legge in un messaggio condiviso su Facebook dall'amministrazione comunale.

Da giovanissima Eleonora era stata campionessa regionale di karate e nel 2019 era stata premiata come eccellenza sportiva su proposta del Comune di Borgoricco. Era molto conosciuta, anche dall'ex sindaco Alberto Stefani, oggi presidente della Regione Veneto, che così l'ha ricordata: "Una ragazza con gli occhi pieni di tanta voglia di vivere – ha ricordato – Ogni volta che la incontravo in paese pensavo che giovani come lei fossero il futuro della nostra comunità. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutto il paese. Il suo sorriso resterà sempre accanto a noi. Buon viaggio Eleonora ci mancherai".