Turista italiana muore in un incidente in barca a vela: la tragedia in Grecia

Una turista italiana di 52 anni è morta a seguito di un incidente in barca a vela nelle acque di Kalamos, in Grecia: sarebbe caduta e ha sbattuto la testa mentre era in compagnia del compagno e di un paio di amici.

Foto di repertorio

Tragedia in Grecia per una turista italiana di 52 anni. Stando alle prime informazioni, la donna è morta a seguito di un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos. Subito sono scattati i soccorsi che hanno recuperato la donna e cercato di rianimarla ma purtroppo per la donna non c'è stato più nulla da fare. Quando l’imbarcazione è arrivata al porto turistico di Lefkada era già in gravissime condizioni e priva di sensi.

Al lavoro sulla dinamica dell'incidente c'è l’Autorità portuale di Lefkada. Sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso per chiarire le circostanze in cui si è verificato l’incidente mortale. La notizia è stata confermata dalla Farnesina. Intanto l’ambasciata ad Atene sta assistendo la famiglia.

Da quanto emerso finora la donna sarebbe di Parma e si trovava in Grecia con il compagno e una coppia di amici. Avevano deciso di fare una gita in barca a vela quando la donna sarebbe caduta per motivi ancora da chiarire. Non è chiaro se ha sbattuto la testa per terra o contro la boma, l'asta fissata all'albero dell'imbarcazione. Da quanto spiegato dai soccorritori la donna sarebbe morta sul colpo a causa del trauma cranico. Al momento l'imbarcazione è sotto sequestro. Il compagno e gli amici sono sotto shock.