Lascia figlia di 9 anni in auto, dopo 8 ore di lavoro la trova morta: "Aveva acqua e finestrini un po' aperti" La 36enne statunitense ha lasciato volontariamente la figlia in auto per andare al lavoro. Ha lasciato acqua, finestrini parzialmente aperti e il parasole ma la piccola è stata trovata morta nel parcheggio della fabbrica 8 ore dopo quando la donna è tornata a prenderla.

A cura di Antonio Palma

Lasciata dalla madre volontariamente nell’auto parcheggiata, una bambina di 9 anni è stata trovata morta 8 ore dopo quando la donna è tornata a prenderla dopo il turno di lavoro. La tragedia nel parcheggio di uno stabilimento manifatturiero a Galena Park, in Texas, vicino a Houston, dove la madre della bimba lavora.

Il dramma scoperto nel pomeriggio di martedì scorso alla fine del turno di lavoro della madre trentaseienne. La polizia ha rivelato di essere intervenuta dopo una chiamata di emergenza poco dopo le 14. La bimba era “rimasta incustodita all'interno di un veicolo che si era surriscaldato, è stata trasportata all'ospedale dove è stata dichiarata morta” ha dichiarato lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez.

Secondo la polizia, la madre della piccola ha lasciato la bambina volontariamente all'interno dell'auto nel parcheggio dell'azienda per tutta la mattinata, con l'acqua e i finestrini parzialmente abbassati credendo che fossero sufficienti. “La madre è arrivata prima delle 6, ha lasciato un po' d'acqua alla bambina, ha abbassato parzialmente i finestrini del veicolo e poi si è recata al lavoro per la giornata" hanno spiegato gli inquirenti.

La donna aveva anche messo il parasole credendo che bastasse ma quando è tornata al veicolo, nel primo pomeriggio, a fine turno, ha trovato la figlia priva di sensi. A quel punto inutili i soccorsi medici per la minore che è stata dichiarata morta poco dopo.

"La temperatura era estremamente alta, almeno 37 gradi, e qualsiasi permeanza in un veicolo è molto pericolosa e persino fatale per un bambino piccolo” ha ricordato Gonzalez, aggiungendo: “La necessità del lavoro non è giustificabile. Non c'è mai una scusa per lasciare un bambino incustodito col il rischio di morte o di danni, quindi bisogna prendere altre decisioni. Non vale la pena mettere a rischio un bambino in questo modo. Se si hanno difficoltà, è assolutamente necessario collaborare con i vicini, la famiglia, gli enti di assistenza sociale”.

Secondo la polizia, l'auto era parcheggiata in retromarcia e aveva il parasole così nessuno si è accorto della presenza della piccola. Sul corpicino sarà effettuata l'autopsia e solo dopo i risultati saranno presi provvedimenti per la madre che al momento resta a piede ibero.