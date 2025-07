video suggerito

Bimbo di 2 anni morto dopo ore in auto al sole: “Il papà lo ha dimenticato lì ed è andato a lavoro” A Valls, in Catalogna, un bimbo di due anni e mezzo è morto dopo essere rimasto chiuso per circa quattro ore in un’auto parcheggiata sotto il sole. Il padre lo avrebbe dimenticato mentre si recava al lavoro. Si sospetta un colpo di calore. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Un bambino di circa due anni e mezzo è morto a Valls, in provincia di Tarragona, in Spagna, dopo essere rimasto chiuso per ore all'interno di un'auto parcheggiata sotto il sole. Secondo quanto riportano diversi media spagnoli, il piccolo sarebbe stato dimenticato involontariamente dal padre, che si era recato al lavoro lasciando il veicolo nei pressi della ditta in cui era impiegato, nella zona industriale della città. A indagare sull’accaduto è la polizia catalana, che sta cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

L’ipotesi più plausibile, al momento, è che il decesso sia stato causato da un colpo di calore: nella fascia oraria in cui il bambino sarebbe rimasto nell’abitacolo – tra mezzogiorno e le tre del pomeriggio – le temperature nella zona hanno superato i 36 gradi. Per avere conferma definitiva sulle cause della morte si attende comunque l’esito dell’autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore.

A dare l’allarme è stato un passante, che avrebbe notato il piccolo in apparente difficoltà all’interno della vettura. L’uomo ha subito contattato i soccorsi, e nel frattempo il padre – avvisato immediatamente – è accorso in preda al panico. Ha provato a tirare fuori il bambino e portarlo in un luogo all’ombra, cercando di rianimarlo in attesa dei servizi di emergenza. Ma per il piccolo non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari, giunti sul posto in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il padre, sconvolto, è stato colto da un violento stato di shock.

Un episodio simile si era già verificato lo scorso maggio a Linares, in Andalusia: in quel caso perse la vita un bambino di 20 mesi, anch’egli dimenticato in auto dal padre affidatario. L’autopsia confermò allora che il piccolo era morto per un colpo di calore.