Bimbo di 2 anni trovato in fondo alla piscina da mamma e papà a Lazise: è gravissimo Un bimbo di 2 anni è in condizioni gravissime dopo essere stato trovato privo di sensi nella piscina di una villetta a Pacengo, sul Lago di Garda. Rianimato sul posto dai soccorritori, è ora ricoverato in terapia intensiva a Verona. Indagano i carabinieri, la prognosi è riservata.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Restano critiche le condizioni del bambino di due anni vittima di un gravissimo incidente sabato sera, 28 giugno, in una villetta del complesso residenziale "Costa del Sole", a Pacengo, frazione di Lazise, sulla sponda veronese del Lago di Garda. Il piccolo è stato trovato dai genitori privo di sensi, immerso sott’acqua nella piscina privata della casa dove la famiglia stava trascorrendo le vacanze.

L’allarme è scattato attorno alle 22. I genitori, dopo aver scoperto il figlio in acqua in stato di incoscienza, hanno tentato disperatamente di rianimarlo mentre attendevano i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati sul posto un’ambulanza e l’auto medica del 118. Il bambino, in arresto cardiocircolatorio al momento dell’arrivo dei sanitari, è stato sottoposto a manovre salvavita: i soccorritori sono riusciti a far ripartire il battito cardiaco e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, dove ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Polo Confortini. La prognosi resta riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Lazise, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La piscina si trova all’interno di una villetta privata del complesso, a pochi passi dal lago.

Il sindaco di Lazise, Damiano Bergamini, ha espresso il proprio dolore per quanto accaduto: “È una tragedia che si ripete. Come amministrazione promuoviamo corsi di nuoto fin dalla scuola dell’infanzia, ma davanti a certe fatalità non possiamo che sperare in un esito positivo”.