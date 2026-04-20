Bimbo di 2 anni cade dal secondo piano a Cuorgnè, è grave: impatto attutito dai fili di uno stendibiancheria

Un bimbo di 2 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo a Cuorgnè (Torino) nel pomeriggio di domenica 19 aprile. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Regina Margherita, la prognosi è riservata. La caduta è stata attutita dai fili di uno stendibiancheria, indagano i Carabinieri.

Immagine di repertorio.

Un bambino di 2 anni è caduto dal secondo piano di un palazzo a Cuorgnè, nel Torinese, riportando diversi traumi e ferite. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, in via San Rocco 16.

Dopo la caduta, il piccolo è stato soccorso sul posto dagli operatori del 118 di Azienda Zero, quindi trasportato dal Servizio regionale di elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso, considerata la dinamica dell'evento, ma all'arrivo dei sanitari era sveglio e cosciente.

A quanto si apprende, il piccolo si è salvato grazie ai fili di uno stendibiancheria che ne hanno attutito la caduta. In base a una prima ricostruzione, il bambino sarebbe riuscito a sfuggire all'attenzione della madre che era in casa con lui.

Quindi, utilizzando un rialzo, forse uno sgabello, si sarebbe sporto verso l'esterno, probabilmente da un balcone,- per poi cadere facendo un volo di circa 3 metri. Ad attutirne l'impatto sono stati, come anticipato, i fili di uno stendibiancheria.

Gli accertamenti sull'accaduto sono in corso, se ne stanno occupando i Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari. Il bimbo, che ha riportato un politrauma, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino. I medici si sono riservati la prognosi.

Nella mattinata di sabato 18 aprile un episodio simile è accaduto a Sassari, dove un bambino di 3 anni è precipitato dal balcone della propria abitazione, situata al primo piano di un edificio.

Trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, il piccolo non aveva riportato danni agli organi interni e dopo poche ore è stato dichiarato fuori pericolo. I medici hanno comunque deciso di tenerlo sotto osservazione anche nelle prossime ore.

Tragico epilogo invece per una stessa vicenda avvenuta a Bologna. Un bambino di 15 mesi è morto due giorni dopo essere caduto dalla finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri nel pomeriggio di giovedì 9 aprile.

Il bimbo era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore, dove i medici hanno provato in ogni modo a salvargli la vita: dopo il ricovero in Rianimazione in coma farmacologico, è arrivata la notizia del decesso.