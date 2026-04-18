Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Sassari, è in gravi condizioni: indaga la Polizia

Un bambino di 3 anni è caduto dal balcone di una casa al primo piano di uno stabile a Sassari. È stato trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata, è in gravi condizioni. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

Immagine di repertorio.

Un bambino di 3 anni è caduto dal balcone di un appartamento situato al primo piano di uno stabile a Sassari ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del Santissima Annunziata. A quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero gravi.

L'incidente, stando a quanto riportano i quotidiani locali, è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, all'angolo tra viale Trieste e viale Caprera.

Il piccolo, di origini senegalesi, è finito sul marciapiede davanti all'ingresso di un negozio, dopo un volo di circa cinque metri. La caduta sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del market, si legge su La Nuova Sardegna.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per verificare e ricostruire quanto accaduto. Diversi testimoni avrebbero assistito alla scena, i loro racconti e le immagini riprese dalle telecamere del negozio e della zona potrebbero fornire elementi utili per le indagini in corso.

Sembra che in casa ci fossero anche i genitori. Al momento non si conoscono altri dettagli dell'incidente, né se il piccolo si trovasse da solo sul balcone al momento della caduta.

Negli ultimi giorni si sono verificati episodi simili in altre regioni d'Italia. Il 9 aprile scorso a Bologna un bimbo di un anno e mezzo è caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri. Subito soccorso dal 118, il piccolo è stato ricoverato d’urgenza, ma pochi giorni dopo è deceduto.

Pochi giorni dopo, sabato 11 aprile, un bambino di 18 mesi è precipitato da una finestra all'ultimo piano di un palazzo del centro di Civita Castellana, nel Viterbese, mentre i genitori si trovavano in un'altra stanza della casa. Dopo giorni di coma, il piccolo è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa.